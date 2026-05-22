En marcha la 'fan zone' de los aficionados al rugby en el parque Doña Casilda
El parque de Doña Casilda acaba de transformarse en el campamento base de la marea humana que ha tomado la villa. El plan para hoy es una maratón: arranca con música de Oxabi, sigue con una kalejira multitudinaria y termina a las 21:00 con el partidazo entre el Montpellier y el Ulster.
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Según ha informado SOS Navarra, el suceso se ha registrado a las 10:43 horas en el kilómetro 4,2 de la carretera NA-8607, frente a la comisaría de la Policía foral en pleno casco de la localidad. Hasta el lugar han acudido una ambulancia convencional y otra medicalizada y esta última ha trasladado a la mujer al Hospital Universitario de Navarra (HUN) en estado grave.
Desalojan un pabellón okupado en el barrio de Herrera de San Sebastián
El operativo dirigido por la Ertzaintza en colaboración con la Policía Municipal de Donostia, se ha realizado por orden judicial tras solicitarlo el propietario del pabellón. Seis personas en situación de calle han sido expulsadas, dos de las cuales han quedado en manos de la Policía Nacional.
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El Gobierno Vasco ha entregado hoy los Premios Euskadi de Gastronomía 2025 a "referentes que han marcado la historia y el futuro de la gastronomía vasca". En esta primera edición, los galardonados han sido los impulsores de la Nueva Cocina Vasca con el premio especial a la mejor trayectoria gastronómica; los hermanos Andrés, Ernesto e Iñaki Txueka Isasti, de la bodega Txomin Etxaniz, con el galardón a la mejor trayectoria enogastronómica; e Izaskun Orive Aizpuru, fundadora de AidTec Solutions, con el premio a la persona joven talentosa.