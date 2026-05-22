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En marcha la 'fan zone' de los aficionados al rugby en el parque Doña Casilda

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errugbi zaleen 'fan zone' -a abian da Casilda Iturrizar parkean

Última actualización

El parque de Doña Casilda acaba de transformarse en el campamento base de la marea humana que ha tomado la villa. El plan para hoy es una maratón: arranca con música de Oxabi, sigue con una kalejira multitudinaria y termina a las 21:00 con el partidazo entre el Montpellier y el Ulster. 

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