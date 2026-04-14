Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento
La semana, que ha comenzado con temperaturas bajas y algunos chubascos, mejorará progresivamente, hasta consolidarse un tiempo soleado y primaveral. Las temperaturas irán en aumento durante los próximos días, con un inicio de semana todavía algo inestable a lo largo del martes, aunque se impondrá una tendencia de clara mejora, con un ambiente progresivamente más soleado y primaveral a partir del miércoles.
Este martes, según el pronóstico de Euskalmet, las temperaturas tenderán a subir, aunque aún se registrarán algunos chubascos intermitentes, especialmente en la zona norte. En la vertiente cantábrica predominarán las nubes durante gran parte de la jornada, con posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales.
En la mitad sur, el ambiente será frío a primeras horas, con mínimas de 2 grados en Vitoria-Gasteiz o Iruñea, dando paso a intervalos de nubes y claros durante el día. La probabilidad de lluvia será escasa. El viento será flojo, fijándose del norte a partir del mediodía.
Tiempo estable
El miércoles, el tiempo será más estable, con predominio del sol y un ascenso generalizado de las temperaturas, según Euskalmet. Solo se esperan algunos intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica, principalmente de madrugada y al final del día. En el interior podrían formarse nieblas a primeras horas. El viento soplará del nordeste desde el mediodía y las temperaturas máximas alcanzarán los 20 ó 22 ºC.
El jueves, mientras, continuará la tendencia primaveral. A primera hora aparecerán nieblas en la mitad sur, pero el resto del día estará dominado por el sol. En la mitad norte, las nubes bajas serán más abundantes durante la mañana, aunque tenderán a abrirse claros por la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 20 ºC o incluso por encima, con viento variable que volverá a fijarse del nordeste a partir del mediodía.
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Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.
Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
Euskadi rozará este viernes los 30 grados en algunos puntos del interior, pero un frente frío traerá lluvias generalizadas el sábado y máximas de apenas 13-15 grados el domingo. Navarra también sufrirá un brusco cambio de tiempo, con precipitaciones y fuerte descenso térmico.
Días primaverales por delante, preludio del cambio de cara al fin de semana
El ambiente soleado y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria hasta el viernes.
El viento sur trae hoy temperaturas superiores a los 20º y posible calima
Tras los 30º de este lunes, se prevé que la jornada del martes sea algo más nubosa, aunque seguiremos con temperaturas primaverales (2-3º menos que ayer) y con algo de polvo del Sáhara en suspensión, que podría teñir los cielos de una cierta tonalidad amarillenta.
La Semana de Pascua arranca con ambiente cálido y soleado, pero se impondrá la incertidumbre a partir del martes
A partir de la tarde del martes tendremos aire frío en altura, y dependiendo de la ubicación de esta borrasca, el tiempo podría inclinarse a un lado o a otro. Los modelos actuales apuntan a una semana sin apenas lluvia y templada.
El sol se abre paso en Semana Santa: Hego Euskal Herria disfrutará de un fin de semana primaveral
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Resumen de las noticias de hoy en Orain, en un minuto.
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El frío, las nubes y la lluvia serán protagonistas. A partir del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse con temperaturas al alza.
Nada de sol hasta el viernes
La lluvia y el frío serán protagonistas los primeros días de la semana. La jornada del jueves también será gris, sin descartar chubascos. Todo apunta a que el cambio llegará el viernes por la tarde.