Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento

La semana, que ha comenzado con temperaturas bajas y algunos chubascos, mejorará progresivamente, hasta consolidarse un tiempo soleado y primaveral. Las temperaturas irán en aumento durante los próximos días, con un inicio de semana todavía algo inestable a lo largo del martes, aunque se impondrá una tendencia de clara mejora, con un ambiente progresivamente más soleado y primaveral a partir del miércoles.

Este martes, según el pronóstico de Euskalmet, las temperaturas tenderán a subir, aunque aún se registrarán algunos chubascos intermitentes, especialmente en la zona norte. En la vertiente cantábrica predominarán las nubes durante gran parte de la jornada, con posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales.

En la mitad sur, el ambiente será frío a primeras horas, con mínimas de 2 grados en Vitoria-Gasteiz o Iruñea, dando paso a intervalos de nubes y claros durante el día. La probabilidad de lluvia será escasa. El viento será flojo, fijándose del norte a partir del mediodía.

Tiempo estable

El miércoles, el tiempo será más estable, con predominio del sol y un ascenso generalizado de las temperaturas, según Euskalmet. Solo se esperan algunos intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica, principalmente de madrugada y al final del día. En el interior podrían formarse nieblas a primeras horas. El viento soplará del nordeste desde el mediodía y las temperaturas máximas alcanzarán los 20 ó 22 ºC.

El jueves, mientras, continuará la tendencia primaveral. A primera hora aparecerán nieblas en la mitad sur, pero el resto del día estará dominado por el sol. En la mitad norte, las nubes bajas serán más abundantes durante la mañana, aunque tenderán a abrirse claros por la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 20 ºC o incluso por encima, con viento variable que volverá a fijarse del nordeste a partir del mediodía.