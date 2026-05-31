Cuatro detenidos en Bizkaia en una operación contra clínicas estéticas ilegales, con 10 000 dosis de bótox incautadas

Cuatro personas han sido detenidas en Bizkaia y otras dos permanecen investigadas en el marco de una operación desarrollada por la Guardia Civil contra una red dedicada a la distribución y utilización ilegal de productos de medicina estética. La investigación se ha saldado con nueve detenidos en todo el Estado español y la incautación de unas 10 000 dosis de toxina botulínica (bótox) y más de 200 viales de ácido hialurónico introducidos al margen de los canales sanitarios autorizados.

Las pesquisas arrancaron tras la localización en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, de varios paquetes procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam que contenían medicamentos y productos sanitarios sin autorización. Entre ellos figuraban dosis de bótox, ácido hialurónico y fármacos destinados al tratamiento de la diabetes que, según los investigadores, también se comercializaban de forma irregular para favorecer la pérdida de peso.

La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, permitió detectar una red que introducía estos productos en España sin cumplir las exigencias sanitarias ni las condiciones de conservación requeridas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia.

En Bizkaia, los agentes han realizado registros y actuaciones en Bilbao, Basauri, Galdakao y Barakaldo. La operación también se ha extendido a distintos municipios de Barcelona, Asturias y Las Palmas.

Entre los implicados figuran tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que presuntamente aplicaban tratamientos estéticos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados e incluso domicilios particulares.

Además de las 10 000 unidades de toxina botulínica listas para su uso y los más de 200 viales de ácido hialurónico, los agentes intervinieron más de 115 000 euros que podrían proceder de los beneficios obtenidos mediante estas prácticas.

Los detenidos y los investigados están acusados de presuntos delitos contra la salud pública y, en algunos casos, de intrusismo profesional.

Las autoridades sanitarias han advertido del riesgo que supone someterse a tratamientos estéticos realizados por personal no cualificado o mediante productos adquiridos fuera de los circuitos legales. El uso de toxina botulínica sin garantías sanitarias puede provocar infecciones graves, reacciones alérgicas severas, parálisis facial e incluso secuelas permanentes.