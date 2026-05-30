Colectivos antimilitaristas protestan en Basauri contra Sidenor para denunciar el genocidio de Gaza

La petición de pena más elevada, de 25 años, es para el presunto autor material de los navajazos y el considerado cooperador necesario. Para la tercera acusada, procesada por encubrir a ambos, han solicitado tres años de cárcel. Las acusaciones consideran "probados" los hechos y ven "incuestionable" la autoría. Las defensas han pedido la absolución y dos de los procesados han expresado sus condolencias a la familia de Lukas Agirre.