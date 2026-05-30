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Colectivos antimilitaristas protestan en Basauri contra Sidenor para denunciar el genocidio de Gaza

Protesta de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia en la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia) EUROPA PRESS 30/5/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mugimendu antimilitaristak protesta egin du Basaurin Sidenorren aurka, Gazako genozidioa salatzeko
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EITB

Última actualización

Miembros de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia (AA-MOC) se han concentrado este sábado frente a la sede de Sidenor en Basauri para denunciar "su papel en el genocidio contra el pueblo palestino", ya que su acero "constituye un eslabón fundamental en la cadena de suministro de la industria armamentística". La Ertzaintza ha identificado a una docena de activistas.

Franja de Gaza Basauri Israel Sociedad

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