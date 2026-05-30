La Ertzaintza alerta de la colocación de marcadores de plastilina o papel en las cerraduras, para determinar si las viviendas en las que se han colocado se encuentran vacías, y así poder cometer robos. Estos marcadores se han localizado en viviendas de Bizkaia.

El pasado 22 de mayo, la Ertzaintza detuvo in fraganti en Barakaldo a un hombre que fue sorprendido colocando marcadores de papel dentro de las cerraduras de varios domicilios de un edificio. No ha sido este el único caso, ya que días después, se detectó plastilina de color verde en el interior de la cerradura de un domicilio, supuestamente con el mismo propósito.

La utilización de plastilina a modo de marcador ha sido detectada en varias ocasiones en distintas localidades vizcaínas durante los últimos años.

Recomendaciones

La Ertzaintza recomienda examinar u observar las cerraduras de la puerta de acceso a los domicilios antes de la introducción de la llave. En caso de localizar algún elemento dentro de la cerradura, hay que ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza o de la Policía Local del municipio de residencia.

Este tipo de marcadores de plastilina o papel se suelen colocar en modelos de cerraduras que poseen cierta antigüedad.