Robos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza alerta sobre el hallazgo de marcadores de plastilina o papel en el interior de las cerraduras viviendas

La Ertzaintza ha detectado en las últimas semanas en Bizkaia, una modalidad de marcador utilizada por los delincuentes que consiste en la colocación en las cerraduras de unos pequeños trozos de plastilina o fragmentos de un pañuelo de papel.
Etxebizitzetako sarrailen barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela ohartarazi du Ertzaintzak
Este tipo de marcadores de plastilina o papel se suelen colocar en modelos de cerraduras que poseen cierta antigüedad. Foto: Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Etxebizitzetako sarrailetan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela ohartarazi du Ertzaintzak
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza alerta de la colocación de marcadores de plastilina o papel en las cerraduras, para determinar si las viviendas en las que se han colocado se encuentran vacías, y así poder cometer robos. Estos marcadores se han localizado en viviendas de Bizkaia.

El pasado 22 de mayo, la Ertzaintza detuvo in fraganti en Barakaldo a un hombre que fue sorprendido colocando marcadores de papel dentro de las cerraduras de varios domicilios de un edificio. No ha sido este el único caso, ya que días después, se detectó plastilina de color verde en el interior de la cerradura de un domicilio, supuestamente con el mismo propósito.

La utilización de plastilina a modo de marcador ha sido detectada en varias ocasiones en distintas localidades vizcaínas durante los últimos años.

Recomendaciones

La Ertzaintza recomienda examinar u observar las cerraduras de la puerta de acceso a los domicilios antes de la introducción de la llave. En caso de localizar algún elemento dentro de la cerradura, hay que ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza o de la Policía Local del municipio de residencia.

Este tipo de marcadores de plastilina o papel se suelen colocar en modelos de cerraduras que poseen cierta antigüedad.

Ertzaintza Robos Sociedad

Te puede interesar

Ultimo día del juicio por la muerte de Lukas Agirre. EUROPA PRESS 29/5/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las acusaciones particulares solicitan hasta 25 años de prisión para los acusados de la muerte de Lukas Agirre

La petición de pena más elevada, de 25 años, es para el presunto autor material de los navajazos y el considerado cooperador necesario. Para la tercera acusada, procesada por encubrir a ambos, han solicitado tres años de cárcel. Las acusaciones consideran "probados" los hechos y ven "incuestionable" la autoría. Las defensas han pedido la absolución y dos de los procesados han expresado sus condolencias a la familia de Lukas Agirre.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

D’Anjou pide colaboración a la oposición para los presupuestos en un "contexto preelectoral"

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d’Anjou, ha hecho un llamamiento a la oposición a la colaboración, el diálogo y el compromiso para configurar el Proyecto de Presupuesto de 2027, en un contexto preelectoral que, según ha advertido, puede condicionar el debate político. D’Anjou ha realizado estas declaraciones en el pleno de control del Parlamento Vasco, a preguntas de su grupo parlamentario (EAJ-PNV), donde ha subrayado la importancia de afrontar la negociación presupuestaria con responsabilidad y visión amplia.
Cargar más
Publicidad
X