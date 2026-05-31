Lau pertsona atxilotu dituzte Bizkaian, legez kanpoko klinika estetikoen aurkako operazio batean, 10.000 botox-dosi konfiskatuta

Miaketak eta jarduerak egin dituzte Bilbon, Basaurin, Galdakaon eta Barakaldon. Ikerketa Forondan hasi zen, baimendu gabeko osasun-produktuak eta sendagaiak antzeman zituztenean, eta polizia-operazioa Bartzelona, Asturias eta Las Palmas bezalako hirietara ere zabaldu da.

Cuatro detenidos en Bizkaia y 10.000 dosis de bótox intervenidas en clínicas clandestinas
18:00 - 20:00
EITB

Lau pertsona atxilotu dituzte Bizkaian, eta beste bi ikertzen ari dira, medikuntza estetikoko produktuak legez kanpo banatzen eta erabiltzen zituen sare baten aurka Guardia Zibilak egindako polizia-operazio batean. Guztira, bederatzi pertsona atxilotu dituzte Espainiako Estatuan, eta toxina botulinikoaren (botoxa) 10.000 dosi eta azido hialuronikoaren 200 bide baino gehiago konfiskatu dituzte, baimendutako osasun-saretik kanpo.

Forondako aireportuan, Gasteizen, abiatu zuten ikerketa, Hego Koreatik eta Vietnamdik zetozen hainbat pakete susmagarri aurkitu ondoren. Sendagaiak eta osasun-produktuak zeramatzaten, baimenik gabe. Horien artean, botox-dosiak, azido hialuronikoa eta diabetesa tratatzeko botikak zeuden, eta, ikertzaileen arabera, horiek ere modu irregularrean merkaturatzen zituzten gaizkileek. Antza, pisua galtzen laguntzeko saltzen zuten azken hori.

2025eko martxotik 2026ko maiatzera bitartean egindako ikerketari esker, produktu horiek Espainian sartzen zituen gaizkile talde bat atxilotzea lortu dute. Pertsona horiek ez zituzten osasun-eskakizunak eta kontserbazio-baldintzak bete, bereziki produktu horien segurtasuna eta eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoa den hotz-katea.

Miaketak eta jarduerak egin dituzte Bilbon, Basaurin, Galdakaon eta Barakaldon, eta polizia-operazioa Bartzelona, Asturias eta Las Palmas bezalako hirietara ere zabaldu da.

Inplikatuen artean, osasun-prestakuntzarik gabeko pertsonak eta, ustez, ile-apaindegietan, baimendu gabeko estetika-zentroetan eta etxebizitza partikularretan legez kanpoko produktuak erabiliz tratamendu estetikoak aplikatzen zituzten profesional elkargokideak daude.

Erabiltzeko prest dauden 10.000 toxina botulinikoko unitateez eta azido hialuronikoko 200 bide baino gehiagoz gain, agenteek 115.000 euro baino gehiago eskuratu dituzte, legez kanpoko jokabide horien bidez lortutako etekinetatik etor zitezkeenak.

Atxilotuei eta ikertuei osasun publikoaren aurkako delituak eta, kasu batzuetan, intrusismo profesionala egotzi dizkiete.

Osasun-agintariek ohartarazi dute arriskutsua dela kualifikaziorik gabeko langileek edo legezko osasun-sareetatik kanpo erositako produktuekin tratamendu estetikoak egitea. Izan ere, osasun-bermerik gabe toxina botulinikoa erabiltzeak infekzio larriak, erreakzio alergiko larriak, aurpegiko paralisia eta ondorio iraunkorrak eragin ditzake.

