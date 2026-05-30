Euskararen arnasgune bihurtuko da Bilbo igandean Kirikiño Ikastolak antolatutako Ibilaldiarekin

Maiatzaren 31n, Bizkaiko ikastolen jai handia ospatuko dute Txurdinaga inguruan. Hiru gunetan banatuta, egun osoko egitarau zabala eta bizia egongo da gozagai.
13/5/2026
Igandean, maiatzaren 31n, ospatuko dute jaia.
EITB

Urtero legez, maiatzaren azken igandean ospatuko dute Bizkaiko ikastolen jai handia. Aurten Bilbok hartuko du lekukoa, eta Ibilaldiak eztanda egingo du bihar, maiatzak 31, Txurdinagan, Kirikiño Ikastolak antolatuta. Hala ere, jaia ez da igandera mugatuko, larunbatean ere, askotariko jarduerak izango baitira arratsalde osoan zehar ikastola horretan bertan, 17:00etatik aurrera, hala nola erromeria, pailazoak, kontzertuak eta umeentzako tailerrak.

Nolanahi ere, festa handia bihar lehertuko da, hiru gune nagusitan banatuta. Jaiaren abiapuntua Kirikiño Ikastola izango da, handik Europa parkera egingo du salto, eta festaren gune handia Txurdinagako kiroldegia izango da. Antolatzaileek iragarri dutenez, ibilbide “dinamiko eta bizigarri” batek lotuko ditu gune guztiak, “kalez kale euskararen presentzia eta jai giroa zabalduz egun osoan zehar”.

Ibilaldia abiatzeko ekitaldi ofiziala 10:00etan izango da, Kirikiño Ikastolan. Hezkuntza komunitateko kideak, Eusko Jaurlaritzako, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Bilboko Udaleko ordezkariak eta hainbat erakunde eta eragile batuko dira bertan.

Ekitaldia magiaz, musikaz eta dantzaz beteta egongo da, eta zentroko ikasleek Hiri kiribili bil! kantaren koreografia eskainiko dute, aurkezpenari amaiera emanez. 11:00etatik aurrera, berriz, gune guztietako egitarau zabala eta askotarikoa abiatuko da.

Antolatzaileen hitzetan, Ibilaldiko musika‑eskaintza “adin eta gustu guztietarako proposamenak” bilduta osatu dute. Egun osoan zehar, hainbat eszenatokitan ariko dira zuzenean Gozategi, Ezezez, Zuztarrak, Harana, Fruiztariak, Txerokiak, TxapelPunk, Xsakara eta Punttu Kakotx, besteak beste. Horiez gain, jai giroa berotuko dute Lehian eta Pakemba erromeriek, Hots Kolektiboa txarangak, Samasiku fanfarreak, Bitxo do Samba batukadak, Patxipanda txistulari taldeak eta Kirikiño Ikastolako trikitilariek. Programazioa osatzeko, DJ Kaktus eta DJ Bull arduratuko dira erritmoa eta festa ez eteteaz.

Egun osoan zehar, umeentzako hamaika jarduera egongo dira gune guztietan, tartean EITBko MAKUSIren gunea, publiko gaztearentzat, Kirikiño Ikastolan egongo den Umeen Hirian. Abenturazaleentzat, berriz, kiroldegian, EITBko Conquis Dorrearen erronkari aurre egiteko aukera izango dute ausartenek.

“Ez da egun bakarreko festa”

Antolatzaileen esanetan, Ibilaldia, hala ere, ez da egun bakarreko festa; urte osoan zehar garatzen den proiektua da, “komunitatearen elkarlanari esker helburu argi batekin sortua: ikastola, euskara eta euskal kultura Euskal Herriko bazter guztietara zabaltzea”.

Bilboko Kirikiño Ikastolak iaz hartu zuen erronka hau, eta, azaldu duenez, “ilusioz zein arduraz” prestatu du Bizkaiko hiriburuan “euskararen erabilera indartzeko aukera paregabe hau”.

