Emakume batek bortxaketa salatu du Baionan
Asteazkenean jazo zen erasoa, Cam de Prats auzotik gertu dagoen taberna batean. Epaileak behin-behineko espetxealdia ezarri dio akusatuari, 42 urtekoa.
36 urteko emakume batek bortxaketa eta sexu-erasoa salatu ditu Baionan, Cam de Prats auzotik gertu dagoen taberna batean, Baionako fiskaltzak jakitera eman duenez.
Asteazkenean jazo zen eraso matxista, 42 urteko gizon bat emakumearengana hurbildu eta kopa bat eskaini ondoren. Etxera eramatea eskaini zion emakumeari, eta berak onartu egin zuen.
Hala ere, emakumearen etxean gelditu beharrean, bere etxera eraman zuen, eta bortxatu eta sexu-erasoa egin zion.
Biktimak salaketa jarri zuen komisaldegian egun horretan bertan, eta mediku batek artatu zuen ospitalean.
Epaileak behin-behineko espetxealdia ezarri dio akusatuari. Ez zuen polizia-aurrekaririk.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, dei-zerrendatik ezabatu egin behar da.
Zure interesekoa izan daiteke
Mikel Erentxunek Duncan Dhuren 40. urteurrena ospatu du Miramar Gauak jaialdian
Miramar Jauregian, Kontxako badiara begira dauden lorategietan, Mikel Erentxun buru duen taldeak emanaldia eman du ostiral honetan, Duncan Dhuren 40 urteak ospatzeko.
Etxebizitzetako sarrailetan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela ohartarazi du Ertzaintzak
Azken asteotan, Ertzaintzak delitugileek erabilitako markatzaileak atzeman ditu Bizkaian: sarrailetan plastilina zati txiki batzuk eta paperezko zapi baten zatiak.
Aldaketak Iruñeko sanferminetako entzierroetan
Zezenak zezen-plazara iritsi aurretik plazan sartzen diren korrikalariak ezin izango dira han zain egon, espazioa libre uzteko eta gainerakoak ez oztopatzeko. Gainera, ibilbidera sartzeko ordua 07:15etik 07:30era aldatu da, 15 minutuz atzeratu ondoren.
Herritarren erdiek baino gehiagok uste dute bizi dugun egoera nahiko lasaia dela
Iritziak emateko askatasunaren inguruan ere galdetu du EITB Focusek. Galdetutakoen herenak esan du nahiago duela zenbait gairen inguruan iritzirik ez ematea jendaurrean. % 62,7k esan dute ez dutela arazorik iritzia lasai emateko.
Akusazio partikularrek 25 urteko espetxe zigorra eskatu dute Lukas Agirreren hilketaren bi akusatu nagusientzat
Hiru urteko kartzela zigor eskaria egin dute hirugarren akusatuarentzat, ikerketa oztopatzeagatik. Akusazio partikularren ustez, gertakariak "frogatuta" daude eta hilketaren egiletza "eztabaidaezina" da. Defentsek absoluzioa eskatu dute. Hiru akusatuetatik bik azken hitza baliatu dute Agirren familiari doluminak emateko.
Normaltasuna bueltatu da Txorierrira, Arrontegin izandako istripuak auto-ilarak eragin ostean
Istripua 14:00ak aldera gertatu da BI-30 errepidean, Bilborako noranzkoan, eta lau ibilgailu izan dira tartean. Istripuaren ondorioz, bi errei itxita egon dira hainbat orduz, eta horrek nabarmen zaildu du Bilboko eremurako sarbide nagusietako bateko zirkulazioa.
Erretzea eta bozgorailuak erabiltzea debekatuta egongo da aurrerantzean Donostiako hondartzetan
Astelehenean hasiko da hondartzen denboraldia Gipuzkoako hiriburuan. Udalak 100 eta 750 euro bitarteko isunak jarriko ditu arau hausteengatik.
Bizkaian, Burgosen eta Toledon jarduten zuen eta ketamina eta fentaniloa banatzen zituen sare kriminal bat desegin dute
Makrooperazioaren ondorioz, 16 pertsona atxilotu dituzte (horietako 8 Bizkaian), eta substantzia estupefazienteen 160.000 dosi inguru atzeman dituzte, tartean 18,5 kilo ketamina. Aizundu gabe, 2.400.000 euroko balioa izango luke horrek guztiak merkatu beltzean.
Baxoan matematikako azterketak euskaraz egiten badituzte zuzendu egingo dizkietela iradoki dio Frantziak Seaskari
Hori dela eta, Seaskak bertan behera utzi du ekainaren 6an Bordelen egiteko deituta zuen elkarretaratzea.