Emakume batek bortxaketa salatu du Baionan

Asteazkenean jazo zen erasoa, Cam de Prats auzotik gertu dagoen taberna batean. Epaileak behin-behineko espetxealdia ezarri dio akusatuari, 42 urtekoa.

36 urteko emakume batek bortxaketa eta sexu-erasoa salatu ditu Baionan, Cam de Prats auzotik gertu dagoen taberna batean, Baionako fiskaltzak jakitera eman duenez.

Asteazkenean jazo zen eraso matxista, 42 urteko gizon bat emakumearengana hurbildu eta kopa bat eskaini ondoren. Etxera eramatea eskaini zion emakumeari, eta berak onartu egin zuen. 

Hala ere, emakumearen etxean gelditu beharrean, bere etxera eraman zuen, eta bortxatu eta sexu-erasoa egin zion.

Biktimak salaketa jarri zuen komisaldegian egun horretan bertan, eta mediku batek artatu zuen ospitalean.

Epaileak behin-behineko espetxealdia ezarri dio akusatuari. Ez zuen polizia-aurrekaririk. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, dei-zerrendatik ezabatu egin behar da.

