Desde Getxo a Sevilla en tándem, para dar visibilidad a la ELA y exigir que se agilicen las ayudas
Jaime Lafita ha iniciado hoy un nuevo reto en Getxo. Con el apoyo de la asociación DalecandELA, y subido a un tándem, viajará en bicicleta junto a 8 amigos hasta Sevilla. Por el camino, presentará el documental "Death Valley. El valle de la muerte" en Madrid y Sevilla.
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El 31 de mayo se celebrará la gran fiesta de las ikastolas vizcaínas en la zona de Txurdinaga. Divididos en tres espacios, se podrá disfrutar de un programa amplio e intenso durante todo el día.
Colectivos antimilitaristas protestan en Basauri contra Sidenor para denunciar el genocidio de Gaza
Miembros de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia (AA-MOC) se han concentrado este sábado frente a la sede de Sidenor en Basauri para denunciar "su papel en el genocidio contra el pueblo palestino", ya que su acero "constituye un eslabón fundamental en la cadena de suministro de la industria armamentística". La Ertzaintza ha identificado a una docena de activistas.
Cientos de personas respaldan el llamamiento del Movimiento Feminista de Errenteria bajo el lema "Stop a la Impunidad"
La ciudadanía de Errenteria y Oiartzun se ha adherido al llamamiento realizado por el Movimiento Feminista para denunciar con rotundidad las presuntas agresiones cometidas durante años por un profesor de la Escuela de Bertsos Xenpelar, al que han calificado como "un agresor vestido con piel de cordero".
Detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de tráfico ilegal de personas, al ser sorprendido con 12 ocupantes en una furgoneta
Los pasajeros, todos hombres de entre 24 y 48 años, han sido trasladados a dependencias policiales para su identificación. Está previsto que próximamente se realicen las correspondientes gestiones en materia de extranjería. En el registro de la furgoneta han localizado varios pasaportes.
Una mujer denuncia una violación en Baiona
Los hechos ocurrieron el miércoles, en un bar cerca del barrio Cam de Prats, cuando un hombre, de 42 años, se acercó a la mujer. El juez ha decretado prisión preventiva para el acusado, que no tenía antecedentes policiales.
Mikel Erentxun celebra el aniversario de Duncan Dhu en el festival Miramar Gauak
Los jardines con vistas a la bahía de La Concha han acogido este viernes a Mikel Erentxun con el Duncan Dhu Tour, para celebrar los 40 años de la banda recordando sus canciones más populares.
La Ertzaintza alerta sobre el hallazgo de marcadores de plastilina o papel en el interior de las cerraduras de viviendas
La Ertzaintza ha detectado en las últimas semanas en Bizkaia, una modalidad de marcador utilizada por los delincuentes que consiste en la colocación en las cerraduras de unos pequeños trozos de plastilina o fragmentos de un pañuelo de papel.
Cambios en los encierros de San Fermín 2026
Se va a prohibir que las personas corredoras que acceden a la plaza de toros antes de la llegada de los astados permanezcan en el ruedo, para que no entorpezcan al resto y dejen espacio libre, y la hora para acceder al recorrido pasa de las 7:15 a las 7:30 horas.
Más la de mitad de la población opina que vivimos en un clima social bastante tranquilo
La encuesta ha preguntado también sobre la libertad de expresar opiniones. Un tercio de las personas que han participado en la encuesta prefiere no expresar su opinión sobre algunos temas en público por evitar críticas, juicios o conflictos. El 62,7 % afirma que habla siempre libremente.