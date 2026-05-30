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Desde Getxo a Sevilla en tándem, para dar visibilidad a la ELA y exigir que se agilicen las ayudas

Inicia proyecto de pedaleo a Sevilla
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Getxotik Sevillaraino bizikletaz, Jaime Lafitak erronka berria hasi du ELAri ikusgarritasuna emateko
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EITB

Última actualización

Jaime Lafita ha iniciado hoy un nuevo reto en Getxo. Con el apoyo de la asociación DalecandELA, y subido a un tándem, viajará en bicicleta junto a 8 amigos hasta Sevilla. Por el camino, presentará el documental "Death Valley. El valle de la muerte" en Madrid y Sevilla.

 

Getxo Enfermedades Organizaciones no gubernamentales Sociedad

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Protesta de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia en la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia) EUROPA PRESS 30/5/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Colectivos antimilitaristas protestan en Basauri contra Sidenor para denunciar el genocidio de Gaza

Miembros de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia (AA-MOC) se han concentrado este sábado frente a la sede de Sidenor en Basauri para denunciar "su papel en el genocidio contra el pueblo palestino", ya que su acero "constituye un eslabón fundamental en la cadena de suministro de la industria armamentística". La Ertzaintza ha identificado a una docena de activistas.

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