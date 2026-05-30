Desde Getxo a Sevilla en tándem, para dar visibilidad a la ELA y exigir que se agilicen las ayudas

Miembros de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia (AA-MOC) se han concentrado este sábado frente a la sede de Sidenor en Basauri para denunciar "su papel en el genocidio contra el pueblo palestino", ya que su acero "constituye un eslabón fundamental en la cadena de suministro de la industria armamentística". La Ertzaintza ha identificado a una docena de activistas.