Ibilaldia convierte Bilbao en el epicentro de miles de euskaltzales

El barrio bilbaíno de Txurdinaga acoge este domingo la 48ª edición de Ibilaldia, la fiesta de las ikastolas de Bizkaia, organizada este año por Kirikiño Ikastola en un ambiente festivo y con una destacada afluencia de personas. Desde primera hora de la mañana, miles de euskaltzales se han acercado a la capital vizcaína para participar en una jornada que celebra el euskera, la educación y la cultura vascas. El buen tiempo acompaña a los asistentes, que disfrutan de una amplia programación con actividades culturales, musicales y de ocio dirigida a todos los públicos.

El acto inaugural, presentado por las exalumnas Amaia Usandizaga y Ainhize Vega, ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Educación, Begoña Pedrosa; y la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea.

En su intervención, Pedrosa ha considerado "el euskera como una lengua de convivencia y cohesión social, especialmente en una sociedad cada vez más diversa". En las aulas conviven niños, niñas y familias con historias, lenguas y recorridos diferentes, y por ello, Pedrosa ha asegurado que "el reto no consiste únicamente en enseñar euskera, sino en crear espacios donde la lengua se use con naturalidad y ayude a más personas a sentirse parte de la comunidad".