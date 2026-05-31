Ibilaldia convierte Bilbao en el epicentro de miles de euskaltzales
El barrio bilbaíno de Txurdinaga acoge este domingo la 48ª edición de Ibilaldia, la fiesta de las ikastolas de Bizkaia, organizada este año por Kirikiño Ikastola en un ambiente festivo y con una destacada afluencia de personas. Desde primera hora de la mañana, miles de euskaltzales se han acercado a la capital vizcaína para participar en una jornada que celebra el euskera, la educación y la cultura vascas. El buen tiempo acompaña a los asistentes, que disfrutan de una amplia programación con actividades culturales, musicales y de ocio dirigida a todos los públicos.
El acto inaugural, presentado por las exalumnas Amaia Usandizaga y Ainhize Vega, ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Educación, Begoña Pedrosa; y la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea.
En su intervención, Pedrosa ha considerado "el euskera como una lengua de convivencia y cohesión social, especialmente en una sociedad cada vez más diversa". En las aulas conviven niños, niñas y familias con historias, lenguas y recorridos diferentes, y por ello, Pedrosa ha asegurado que "el reto no consiste únicamente en enseñar euskera, sino en crear espacios donde la lengua se use con naturalidad y ayude a más personas a sentirse parte de la comunidad".
También ha subrayado que "la revitalización del euskera es una responsabilidad de todos e interpela a instituciones, agentes sociales, centros educativos, familias y ciudadanía".
Durante la ceremonia, el público ha disfrutado de un aurresku de bienvenida acompañado por el sonido de la txalaparta. La inauguración también ha incluido la participación de los gigantes y una preciosa coreografía preparada especialmente para la ocasión por alumnado de la ikastola, de la canción Hiri kiribili bil.
Además, el acto ha servido para realizar el tradicional relevo organizativo de Ibilaldia. Los responsables de Kirikiño Ikastola han cedido el testigo a Bihotz Gaztea Ikastola de Santurtzi, que asumirá la organización de la próxima edición de la fiesta.
En estos momentos, las actividades se distribuyen en tres espacios principales. El polideportivo de Txurdinaga se ha convertido en el escenario de propuestas musicales y de aventura; el Parque Europa reúne a numerosas familias gracias a sus actividades infantiles; mientras que Kirikiño Ikastola alberga talleres, juegos, actuaciones y sesiones de karaoke, entre otras iniciativas.
Durante todo el día también habrá innumerables actividades para los más jóvenes en cada zona. Para los niños y las niñas, el espacio Makusi de EITB estará ubicado en la Umeen Hiria, en Kirikiño Ikastola. Por su parte, los más aventureros tendrán la oportunidad de enfrentarse al desafío de la Torre del Conquis de EITB en el polideportivo.
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