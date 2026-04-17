Ambiente más nuboso y temperaturas más frescas para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.
Estamos en plena primavera, y en lo meteorológico, el ambiente será propio de la época. Hoy el tiempo será soleado, con temperaturas agradables. Sin embargo, los cielos se nublarán de cara al fin de semana, y las temperaturas serán algo más frescas, sobre todo el sábado y en la vertiente cantábrica. Este es el pronóstico elaborado por el servicio de meteorología de EITB para los próximos días.
El viernes por la tarde continuaremos con ambiente soleado. Las máximas bajarán ligeramente en la costa, y rondarán los 19 ºC en San Sebastián y los 21 ºC y 22 ºC en Bilbao y Baiona, respectivamente. En el interior, los termómetros subirán hasta los 25-26 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
Mañana, sábado, la nubosidad se impondrá a los claros en la vertiente cantábrica. Además, el viento del oeste hará bajar las temperaturas. Así, se esperan 17 ºC en San Sebastián y 19 ºC en Bilbao y Baiona. En Navarra y Álava, el ambiente será más claros y no se esperan cambios en las temperaturas (se superarán los 20 ºC). Por la tarde, no se descarta algo de inestabilidad en puntos del sur del territorio que podría derivar en algún chubasco ocasional de carácter tormentoso.
Para el domingo, alternancia de nubes y claros y ascenso de las temperaturas. Las temperaturas máximas recuperarán lo perdido el día anterior: en el litoral, subirán hasta los 22 ºC y en el interior, rondarán los 25 ºC. Durante las horas centrales se prevé ambiente soleado, con algo más de nubosidad de madrugada y primeras horas y por la tarde-noche. Al igual que en la víspera, se espera algo de inestabilidad por la tarde-noche, y no se descartan chubascos de carácter tormentoso ocasionales, sobre todo en puntos del interior o zonas de montaña.
Te puede interesar
Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento
El tiempo soleado y primaveral se consolidará, y las temperaturas máximas superarán los 20º ó 22º.
Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.
Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
Euskadi rozará este viernes los 30 grados en algunos puntos del interior, pero un frente frío traerá lluvias generalizadas el sábado y máximas de apenas 13-15 grados el domingo. Navarra también sufrirá un brusco cambio de tiempo, con precipitaciones y fuerte descenso térmico.
Días primaverales por delante, preludio del cambio de cara al fin de semana
El ambiente soleado y las temperaturas cálidas predominarán en toda Euskal Herria hasta el viernes.
El viento sur trae hoy temperaturas superiores a los 20º y posible calima
Tras los 30º de este lunes, se prevé que la jornada del martes sea algo más nubosa, aunque seguiremos con temperaturas primaverales (2-3º menos que ayer) y con algo de polvo del Sáhara en suspensión, que podría teñir los cielos de una cierta tonalidad amarillenta.
La Semana de Pascua arranca con ambiente cálido y soleado, pero se impondrá la incertidumbre a partir del martes
A partir de la tarde del martes tendremos aire frío en altura, y dependiendo de la ubicación de esta borrasca, el tiempo podría inclinarse a un lado o a otro. Los modelos actuales apuntan a una semana sin apenas lluvia y templada.
El sol se abre paso en Semana Santa: Hego Euskal Herria disfrutará de un fin de semana primaveral
Las previsiones de Euskalmet y la AEMET coinciden en un cambio de tendencia en Euskadi y Navarra, con más sol y temperaturas en ascenso durante el fin de semana.
Será noticia: cambio de tendencia, llega el buen tiempo
Resumen de las noticias de hoy en Orain, en un minuto.
La Semana Santa comenzará con tiempo invernal e irá templando a partir del viernes
El frío, las nubes y la lluvia serán protagonistas. A partir del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse con temperaturas al alza.