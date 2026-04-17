Ambiente más nuboso y temperaturas más frescas para este fin de semana

Estamos en plena primavera, y en lo meteorológico, el ambiente será propio de la época. Hoy el tiempo será soleado, con temperaturas agradables. Sin embargo, los cielos se nublarán de cara al fin de semana, y las temperaturas serán algo más frescas, sobre todo el sábado y en la vertiente cantábrica. Este es el pronóstico elaborado por el servicio de meteorología de EITB para los próximos días.

El viernes por la tarde continuaremos con ambiente soleado. Las máximas bajarán ligeramente en la costa, y rondarán los 19 ºC en San Sebastián y los 21 ºC y 22 ºC en Bilbao y Baiona, respectivamente. En el interior, los termómetros subirán hasta los 25-26 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

Mañana, sábado, la nubosidad se impondrá a los claros en la vertiente cantábrica. Además, el viento del oeste hará bajar las temperaturas. Así, se esperan 17 ºC en San Sebastián y 19 ºC en Bilbao y Baiona. En Navarra y Álava, el ambiente será más claros y no se esperan cambios en las temperaturas (se superarán los 20 ºC). Por la tarde, no se descarta algo de inestabilidad en puntos del sur del territorio que podría derivar en algún chubasco ocasional de carácter tormentoso.

Para el domingo, alternancia de nubes y claros y ascenso de las temperaturas. Las temperaturas máximas recuperarán lo perdido el día anterior: en el litoral, subirán hasta los 22 ºC y en el interior, rondarán los 25 ºC. Durante las horas centrales se prevé ambiente soleado, con algo más de nubosidad de madrugada y primeras horas y por la tarde-noche. Al igual que en la víspera, se espera algo de inestabilidad por la tarde-noche, y no se descartan chubascos de carácter tormentoso ocasionales, sobre todo en puntos del interior o zonas de montaña.