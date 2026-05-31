Nubes, sol a ratos y sirimiri

El ambiente estival de los últimos días no volverá al menos hasta la semana que viene. Aunque para el lunes se anuncia un tiempo claro y soleado en general, el martes llega el cambio.

El lunes, sin embargo, las nubes bajas "se colarán" en Gipuzkoa y Lapurdi a primera hora de la mañana, aunque a medida que avance las nubes se irán disipando hasta quedar un ambiente totalmente soleado. Las temperaturas serán un par de grados más cálidas que las de hoy, 23-26 grados , mientras que en el sur de Navarra los termómetros superarán los 30 grados.

El martes, el viento del noroeste traerá un frente frío a Euskal Herria y lloverá, sobre todo, en la vertiente cantábrica. Los termómetros también notarán la "visita" del frente, ya que difícilmente alcanzarán los 20 grados, salvo en Tudela, donde llegarán hasta los 24 grados.

El miércoles por la mañana seguirá lloviendo, pero despejará pronto y el día quedará soleado. También subirán las temperaturas, que se situarán entre los 22 y los 25 grados.

El jueves volverá a predominar el ambiente gris, con la llegada del segundo frente de la semana, que traerá nubes y lluvia. No obstante, el abiente no será nada frío, ya que las temperaturas rondarán los 24-27 grados.

El viernes el tiempo será parecido al de la jornada anterior. Las nubes se impondrán al sol, sin descartar el riesgo de lluvia. Las temperaturas refrescarán algo.

Todo apunta a que el fin de semana estará dividido en dos partes. Por un lado, el sábado habrá un ambiente más sombrío y, por otro, para el domingo se esperan pocas nubes.