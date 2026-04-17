Eclipse total de sol
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¿Qué es una corona solar?

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer da eguzki-koroa bat?
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EITB

Última actualización

El próximo 12 de agosto el sol se ocultará completamente tras la luna, y junto a ese eclipse total, podremos observar un segundo fenómeno: la corona solar. La astrónoma de Aranzadi, Virginia García, nos explica en qué consiste.

Sociedad de Ciencias Aranzadi Eguraldia Eclipses solares

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