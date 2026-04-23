Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas
El tiempo primaveral se mantendrá de cara al final de la semana, aunque las temperaturas descenderán ligeramente en las próximas horas y se registrarán algunas precipitaciones
La jornada de este jueves comenzará con un ambiente soleado, aunque no completamente despejado. A primeras horas podrían aparecer nieblas o nubes bajas en áreas del sur, mientras que a lo largo del día se dejarán ver nubes altas, según el pronóstico de Euskalmet.
Por la tarde crecerán nubes de desarrollo, sobre todo en zonas montañosas, donde no se descarta alguna tormenta en el entorno pirenaico. El viento soplará del sur, ganando intensidad, aunque en la costa podría suavizarse con la típica brisa vespertina. Las temperaturas máximas subirán con claridad en la vertiente cantábrica. En Bilbao o Donostia/San Sebastián las máximas rondarán los 27º o 28º, y en Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea podrían llegar a los 25º.
El viernes, más nubes y algunas lluvias
El viernes, el cielo mostrará un aspecto más cubierto en comparación con el día anterior, con abundancia de nubes medias y altas, según el pronóstico de Euskalmet. En la mitad occidental, la nubosidad será más densa y podría dejar precipitaciones débiles y dispersas.
En el Pirineo, el riesgo de tormentas volverá a aparecer durante la tarde. El viento irá cambiando de dirección: del sur por la mañana a noroeste en la costa al mediodía, y girando a norte en el interior durante la tarde. Las mínimas serán más suaves, mientras que las máximas tenderán a bajar, rondando en las capitales de Hego Euskal Herria los 23º.
El sábado, mientras, el día arrancará con brumas y un ambiente más gris, dominado por nubes bajas en las primeras horas. Con el paso del tiempo, se alternarán claros y nubes, aunque sin llegar a despejar del todo.
El viento será en general flojo, inicialmente del oeste, pero girará hacia el norte a partir de la tarde. En cuanto a las temperaturas, no habrá grandes cambios en las mínimas, pero las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en la vertiente cantábrica.
El domingo, la jornada se mantendrá en una línea similar, con presencia de brumas al amanecer y cielos con intervalos nubosos durante el resto del día. El viento soplará flojo del norte y las temperaturas apenas variarán, dejando un ambiente estable y sin cambios significativos.
Te puede interesar
Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior
En la mitad norte se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas de 20-23 grados.
Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.
Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
¿Qué es una corona solar?
El próximo 12 de agosto el sol se ocultará completamente tras la luna, y junto a ese eclipse total, podremos observar un segundo fenómeno: la corona solar. La astrónoma de Aranzadi, Virginia García, nos explica en qué consiste.
Ambiente más nuboso y temperaturas agradables para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.
Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento
El tiempo soleado y primaveral se consolidará, y las temperaturas máximas superarán los 20º ó 22º.
Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.
Hego Euskal Herria pasará del ambiente casi veraniego al frío y la lluvia en 48 horas
Euskadi rozará este viernes los 30 grados en algunos puntos del interior, pero un frente frío traerá lluvias generalizadas el sábado y máximas de apenas 13-15 grados el domingo. Navarra también sufrirá un brusco cambio de tiempo, con precipitaciones y fuerte descenso térmico.