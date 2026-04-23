Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas

El tiempo primaveral se mantendrá de cara al final de la semana, aunque las temperaturas descenderán ligeramente en las próximas horas y se registrarán algunas precipitaciones

La jornada de este jueves comenzará con un ambiente soleado, aunque no completamente despejado. A primeras horas podrían aparecer nieblas o nubes bajas en áreas del sur, mientras que a lo largo del día se dejarán ver nubes altas, según el pronóstico de Euskalmet.

Por la tarde crecerán nubes de desarrollo, sobre todo en zonas montañosas, donde no se descarta alguna tormenta en el entorno pirenaico. El viento soplará del sur, ganando intensidad, aunque en la costa podría suavizarse con la típica brisa vespertina. Las temperaturas máximas subirán con claridad en la vertiente cantábrica. En Bilbao o Donostia/San Sebastián las máximas rondarán los 27º o 28º, y en Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea podrían llegar a los 25º.

El viernes, más nubes y algunas lluvias

El viernes, el cielo mostrará un aspecto más cubierto en comparación con el día anterior, con abundancia de nubes medias y altas, según el pronóstico de Euskalmet. En la mitad occidental, la nubosidad será más densa y podría dejar precipitaciones débiles y dispersas.

En el Pirineo, el riesgo de tormentas volverá a aparecer durante la tarde. El viento irá cambiando de dirección: del sur por la mañana a noroeste en la costa al mediodía, y girando a norte en el interior durante la tarde. Las mínimas serán más suaves, mientras que las máximas tenderán a bajar, rondando en las capitales de Hego Euskal Herria los 23º.

El sábado, mientras, el día arrancará con brumas y un ambiente más gris, dominado por nubes bajas en las primeras horas. Con el paso del tiempo, se alternarán claros y nubes, aunque sin llegar a despejar del todo.

El viento será en general flojo, inicialmente del oeste, pero girará hacia el norte a partir de la tarde. En cuanto a las temperaturas, no habrá grandes cambios en las mínimas, pero las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en la vertiente cantábrica.

El domingo, la jornada se mantendrá en una línea similar, con presencia de brumas al amanecer y cielos con intervalos nubosos durante el resto del día. El viento soplará flojo del norte y las temperaturas apenas variarán, dejando un ambiente estable y sin cambios significativos.