La jornada del 23 de abril convierte plazas, museos y centros culturales de Hego Euskal Herria en puntos de encuentro en torno a la literatura, con propuestas para todos los públicos que incluyen ferias del libro, lecturas públicas y actividades infantiles.

En Bilbao, la Feria del Libro reúne numerosos puestos con novedades editoriales y actividades durante toda la jornada. Además, se ha reconocido la trayectoria de los autores Javier de Isasi y Danele Sarriugarte en un acto incluido en la programación.

En Donostia-San Sebastián, la plaza Gipuzkoa acoge la feria organizada por el Gremio de Librerías de Gipuzkoa y Donostia Kultura. Doce puestos de diez librerías ofrecen descuentos del 10% y actividades durante toda la jornada, que se desarrolla de 09:00 a 20:00 horas. El escritor donostiarra Ibon Martín participa como invitado con firmas de ejemplares y encuentros con el público.

La programación en Donostia-San Sebastián incluye también una quedada lectora abierta, sesiones infantiles como el ‘Liburu Baby Kluba’ y cuentacuentos musicales. Además, se celebra un paseo literario guiado por la escritora Itxaro Borda, junto a actividades en torno a la obra de Ingeborg Bachmann por el centenario de su nacimiento.

En Vitoria-Gasteiz, el Museo Artium organiza ‘Lecturas compartidas’. El auditorio acoge una lectura pública ininterrumpida de textos de arte y cultura durante toda la mañana, con participación abierta al público. La jornada se completa con la presentación de una monografía sobre el artista Xabin Egaña y una liberación de libros.

En Pamplona, la red Civivox programa actividades culturales como teatro, narración oral en euskera y talleres creativos vinculados a la lectura, dirigidos a distintos públicos.