MUERTE MARJANE SATRAPI
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Muere "de tristeza" Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', a los 56 años

Según el comunicado emitido por sus familiares, Satrapi no ha podido superar la muerte de su marido, ocurrida hace poco más de un año.
OVIEDO, 04/06/2026.- Foto de archivo tomada el 25/10/2024 de la artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo. Satrapi falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados. EFE/ Paco Paredes
Marjane Satrapi en una imagen de archivo. EFE
Euskaraz irakurri: Marjane Satrapi, 'Persepolis' komikiaren egilea, "tristuraz" hil da, 56 urte zituela
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Agencias | EITB

Última actualización

La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida por el cómic y la película 'Persépolis', ha fallecido a los 56 años, según han informado este jueves sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos, en declaraciones a France Info.

Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persépolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.

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