Muere "de tristeza" Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', a los 56 años
La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida por el cómic y la película 'Persépolis', ha fallecido a los 56 años, según han informado este jueves sus allegados.
"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos, en declaraciones a France Info.
Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persépolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.
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