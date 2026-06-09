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Ramón Saizarbitoria: "En 'Ene Jesus' no existe una voluntad de ser moderno"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ramon Saizarbitoria: "'Ene Jesus'en ez dago moderno izan nahirik"

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La editorial Erein ha reeditado la novela "Ene Jesus", de Ramón Saizarbitoria, publicada en 1976. Una serie de prólogos e ilustraciones de Joxean Muñoz acompañan esta historia que, en palabras de Muñoz, "trata sobre la madre, un relato más que difícil, duro".  

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Pamiela reedita "Lehoikumea", traducido al euskera por Orixe en 1948 a petición del Gobierno Vasco en el exilio

El álbum ilustrado "Lehoikumea" recoge textos de Jacques Prevert e imágenes del fotógrafo Ylla, y fue traducido al euskera por Nikolas Ormaetxea "Orixe" en 1948. Se trató de una petición del Gobierno Vasco en el exilio para que los los jóvenes vascos en el exilio tuvieran material para leer. Casi 80 años después, la editorial Pamiela lo ha adaptado y reeditado.

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