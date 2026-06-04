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Joseba Sarrionandia abre la lectura ininterrumpida de la novela "Leturiaren egunkari ezkutua"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Joseba Sarrionandiak "Leturiaren egunkari ezkutua" eleberriaren irakurketa abiatu du

Última actualización

El escritor de Iurreta ha abierto la Lectura Continuada de Clásicos que organiza el euskaltegi Bilbo Zaharra. Este año se leerá el libro de Txillardegi "Leturiaren egunkaria ezkutua".  

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Pamiela reedita "Lehoikumea", traducido al euskera por Orixe en 1948 a petición del Gobierno Vasco en el exilio

El álbum ilustrado "Lehoikumea" recoge textos de Jacques Prevert e imágenes del fotógrafo Ylla, y fue traducido al euskera por Nikolas Ormaetxea "Orixe" en 1948. Se trató de una petición del Gobierno Vasco en el exilio para que los los jóvenes vascos en el exilio tuvieran material para leer. Casi 80 años después, la editorial Pamiela lo ha adaptado y reeditado.

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