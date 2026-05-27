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XIX Lectura Ininterrumpida de Clásicos

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Euskaraz irakurri: Klasikoen XIX. Irakurketa Jarraitua

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El euskaltegi Bilbo Zaharra ha organizado este año la lectura pública ininterrumpida de la novela "Leturiaren egunkaria ezkutua", de Txillardegi. 

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Pamiela reedita "Lehoikumea", traducido al euskera por Orixe en 1948 a petición del Gobierno Vasco en el exilio

El álbum ilustrado "Lehoikumea" recoge textos de Jacques Prevert e imágenes del fotógrafo Ylla, y fue traducido al euskera por Nikolas Ormaetxea "Orixe" en 1948. Se trató de una petición del Gobierno Vasco en el exilio para que los los jóvenes vascos en el exilio tuvieran material para leer. Casi 80 años después, la editorial Pamiela lo ha adaptado y reeditado.

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