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La Asociación Española de Críticos premia a Eider Rodriguez y Ane Zubeldia

Las escritoras vascas han logrado el premio en euskera por “Dena zulo bera zen” en de Rodriguez en narrativa “Kontra” de Zubeldia en poesía.
Ane Zubeldia "Kontra" poesia liburuaren egilea
Ane Zubeldia ha sido premiada por su poemario "Kontra"
Euskaraz irakurri: Espainiako Kritikarien Elkarteak Eider Rodriguez eta Ane Zubeldia saritu ditu
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EITB

Última actualización

Las escritoras Eider Rodríguez y Ane Zubeldia han logrado el Premio de la Crítica en euskera de la Asociación Española de Críticos Literarios, que ha considerado, por su parte, 'Los ilusionistas', del madrileño Marcos Giralt Torrente, el mejor libro de narrativa en castellano publicado en 2025.

El jurado de estos premios, que llegan a su edición 70, ha otorgado también el resto de categorías, con Pablo García Casado como mejor obra de poesía en castellano, Fernando Castro Paredes y Lorena Souto, en gallego, y Amadeu Fabregat y Sebastià Alzamora, en lengua catalana.

Además, han premiado como mejor libro de lengua extranjera a 'El jardinero y la muerte', del escritor búlgaro Gueorgui Gospodínov, publicado por la Editorial Impedimenta, con una traducción al castellano de María Vútova; y en Edicions del Periscopi, traducido al catalán por Marc Casals.

El jurado de estos premios sin dotación económica ha estado integrado por 21 críticos y críticas literarias.

En el caso de Eider Rodríguez, ganadora del premio de narrativa en euskera, se ha hecho con el galardón con la obra 'Dena zulo bera zen' -'Era todo el mismo hueco'-, que reúne seis relatos, donde plasma su "extraordinaria profundidad emocional", en palabras del jurado.

En el caso de la poeta Ane Zubeldia, el premio le llega por la obra 'Kontra', editado por Susa y que supone para la lírica vasca una "irrupción deslumbrante".

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