Una jornada profesional clausura Sarako Idazleen Biltzarra
El encuentro literario, iniciado el 5 de abril, concluye hoy con una jornada dedicada a las y los profesionales. Este año, Sarako Idazleen Biltzarra ha homenajeado a Marikita Tambourin, escritora, profesora, investigadora y militante de Baigorri y Anne-Marie Lagarde, escritora, investigadora y antropóloga zuberotarra.
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Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas
El feminismo ha traído profundos cambios en los últimos años, también en la literatura; aportando nuevos temas, miradas, voces, cuerpos y narrativas. Hace medio siglo había pocas escritoras, y además estaban relegadas a un segundo plano. Ahora, en cambio, su presencia es muy importante y las vemos, por ejemplo, ganar los principales premios y becas.
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Abierta la convocatoria de la beca Xabier Lete
El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA concederán una ayuda de 70 000 euros a un escritor o una escritora para que cree durante un año una novela en euskera. Las dos anteriores convocatorias fueron ganadas por Eider Rodríguez y Patxi Zubizarreta.
Euskaltzaindia y EIE firman un convenio para ayudar a jóvenes escritores
Euskaltzaindia y EIE, la Asociación de Escritores y Escritoras Vascas, han cerrado un acuerdo para cuatro años, según el que Euskaltzaindia impartirá dos cursos anuales a los socios de la EIE, convocará becas y pondrá en marcha un programa de mentorización. El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el escritor Mikel Ayllón, miembro de la junta directiva de EIE, y la escritora y secretaria de Euskaltzaindia Miren Agur Meabe han participado en el acto de firma del acuerdo.
Gutun Zuria volverá a poner la palabra en el centro, en su 19ª edición
Bernardo Atxaga, Alana S. Portero, Karmele Jaio, Layla Martinez, Harkaitz Cano, Mario Obrero, Miren Agur Meabek y otros muchos y muchas artistas participan en el festival internacional de las letras de Bilbao.
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Ignacio Osa, donostiarra de 43 años, vivirá como desastre a la muerte de su madre, el pilar de su vida, "pero pronto aprenderá que está muy equivocado, porque, incluso en el mayor descalabro, es posible caer más abajo en el hoyo, que lleguen desgracias aún mayores".