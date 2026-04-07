ENCUENTRO LITERARIO

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Una jornada profesional clausura Sarako Idazleen Biltzarra

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Profesionalen eguna, Sarako Idazleen Biltzarra bukatzeko

Última actualización

El encuentro literario, iniciado el 5 de abril, concluye hoy con una jornada dedicada a las y los profesionales. Este año, Sarako Idazleen Biltzarra ha homenajeado a Marikita Tambourin, escritora, profesora, investigadora y militante de Baigorri y Anne-Marie Lagarde, escritora, investigadora y antropóloga zuberotarra.  

Literatura

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