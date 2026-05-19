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Pamiela reedita "Lehoikumea", traducido al euskera por Orixe en 1948 a petición del Gobierno Vasco en el exilio

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pamielak "Lehoikumea" berrargitaratu du, 1948an Orixek euskaratuta erbesteko Jaurlaritzaren eskariz
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EITB

Última actualización

El álbum ilustrado "Lehoikumea" recoge textos de Jacques Prevert e imágenes del fotógrafo Ylla, y fue traducido al euskera por Nikolas Ormaetxea "Orixe" en 1948. Se trató de una petición del Gobierno Vasco en el exilio para que los los jóvenes vascos en el exilio tuvieran material para leer. Casi 80 años después, la editorial Pamiela lo ha adaptado y reeditado.

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