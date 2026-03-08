8M
Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas

Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emakume idazleek presentzia irabazi dute: feminismoak ahots, gorputz eta gai berriak ekarri ditu
author image

EITB

Última actualización

El feminismo ha traído profundos cambios en los últimos años, también en la literatura; aportando nuevos temas, miradas, voces, cuerpos y narrativas. Hace medio siglo había pocas escritoras, y además estaban relegadas a un segundo plano. Ahora, en cambio, su presencia es muy importante y las vemos, por ejemplo, ganar los principales premios y becas.

Feminismo Literatura Literatura

