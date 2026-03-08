Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas
El feminismo ha traído profundos cambios en los últimos años, también en la literatura; aportando nuevos temas, miradas, voces, cuerpos y narrativas. Hace medio siglo había pocas escritoras, y además estaban relegadas a un segundo plano. Ahora, en cambio, su presencia es muy importante y las vemos, por ejemplo, ganar los principales premios y becas.
Muere el escritor portugués António Lobo Antunes
El gigante de las letras portuguesas, escritor de la memoria y el inconsciente, ha fallecido a los 83 años.
El festival Gutun Zuria premia a Gerediaga Elkartea y Valerie Miles
El festival literario de Bilbao comienza hoy, martes, y extenderá su programación hasta el próximo día 28. Este año, dedicará sus premios honoríficos a la asociación Gerediaga Elkartea, organizadora de la Durangoko Azoka, y a la escritora y editora estadounidense Valerie Miles.
Abierta la convocatoria de la beca Xabier Lete
El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA concederán una ayuda de 70 000 euros a un escritor o una escritora para que cree durante un año una novela en euskera. Las dos anteriores convocatorias fueron ganadas por Eider Rodríguez y Patxi Zubizarreta.
Euskaltzaindia y EIE firman un convenio para ayudar a jóvenes escritores
Euskaltzaindia y EIE, la Asociación de Escritores y Escritoras Vascas, han cerrado un acuerdo para cuatro años, según el que Euskaltzaindia impartirá dos cursos anuales a los socios de la EIE, convocará becas y pondrá en marcha un programa de mentorización. El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el escritor Mikel Ayllón, miembro de la junta directiva de EIE, y la escritora y secretaria de Euskaltzaindia Miren Agur Meabe han participado en el acto de firma del acuerdo.
Gutun Zuria volverá a poner la palabra en el centro, en su 19ª edición
Bernardo Atxaga, Alana S. Portero, Karmele Jaio, Layla Martinez, Harkaitz Cano, Mario Obrero, Miren Agur Meabek y otros muchos y muchas artistas participan en el festival internacional de las letras de Bilbao.
Xabier Montoia publica la novela "Bakea, bakea"
Ignacio Osa, donostiarra de 43 años, vivirá como desastre a la muerte de su madre, el pilar de su vida, "pero pronto aprenderá que está muy equivocado, porque, incluso en el mayor descalabro, es posible caer más abajo en el hoyo, que lleguen desgracias aún mayores".
La exposición 'Lauaxeta, arquitecto de sueños' llega al Museo del Nacionalismo Vasco, en Bilbao
El Museo del Nacionalismo Vasco de la Fundación Sabino Arana acoge hasta el 12 de marzo en Sabin Etxea, en Bilbao, la exposición itinerante 'Lauaxeta, ametsen egilea', organizada por la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con el museo. Conmemora el 120º aniversario del nacimiento del poeta y escritor vasco Esteban Urkiaga 'Lauaxeta'.
Valerie Miles y Gerediaga Elkartea, premios BBK Gutun Zuria
La editora y escritora estadounidense y la asociación de Durangaldea serán distinguidos en la próxima edición del Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que comenzará el 24 de febrero.
Doinuele presenta sus citas para 2026
La Red de Plazas en Euskera ha presentado en Pamplona las ferias de literatura en euskera que se celebrarán este año: (H)ilbeltza en Baztan, Literatura Plazara en Oiartzun, Gure Gelatik en Azkoitia, Literaturia en Zarautz, Euskal Liburu eta Disko Azoka en Ziburu, Liburu eta Disko Azoka en Hernani, Ikusi Mikusi en Sara, Hitzen Lihoa en Oiartzun y Liburu eta Disko Azoka en Lazkao.