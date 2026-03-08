Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas

Euskaltzaindia y EIE, la Asociación de Escritores y Escritoras Vascas, han cerrado un acuerdo para cuatro años, según el que Euskaltzaindia impartirá dos cursos anuales a los socios de la EIE, convocará becas y pondrá en marcha un programa de mentorización. El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el escritor Mikel Ayllón, miembro de la junta directiva de EIE, y la escritora y secretaria de Euskaltzaindia Miren Agur Meabe han participado en el acto de firma del acuerdo.