Cientos de voces serán Joxeba Leturia el jueves en el Arriaga
El 4 de junio se celebrará la lectura pública e ininterrumpida de la novela “Leturiaren egunkari ezkutua”, de Txillardegi, en la 19ª edición de la Lectura Continuada de Clásicos organizada por Bilbo Zaharra euskaltegia.
“Leturiaren egunkari ezkutua”, novela de Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi publicada en 1957, la primera obra narrativa en la historia de la literatura vasca que relata la reflexión interior de su protagonista, es la lectura escogida por el euskaltegi Bilbo Zaharra para ser leída en público este jueves, 4 de mayo, en la 19ª edición de la Lectura Continuada de Clásicos.
El acto tendrá lugar en el teatro Arriaga de Bilbao, desde las 08:00 horas hasta las 14:00, y se podrá seguir en directo a través de ORAIN y en las pantallas gigantes colocadas en la plaza del Arriaga.
El escritor Joseba Sarrionandia (Iurreta, 1958) será el encargado de dar comienzo al acto, a las 08:00 horas, y continuarán la lectura personas de todos los ámbitos de la sociedad vasca: agentes culturales y sociales, alumnado, profesorado, trabajadores y representantes de todo tipo de instituciones, la consejera de Cultura y Política Lingüística Ibone Bengoetxea, la Diputada General de Bizkaia Elixabete Etxanobe, el Alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, responsables de Euskaltzaindia, medios de comunicación, enseñanza y sindicatos, miembros de colegios profesionales, euskaltzales… Asimismo, se proyectarán vídeos en los que aparecerán leyendo estudiantes de institutos de Bilbao, miembros de la diáspora y alumnado de euskera de 50 euskal etxes repartidas por el mundo.
Publicado en 1957, Leturiaren egunkari ezkutua es considerada por la academia como la primera novela moderna en euskera. Se trata de un título que trajo el existencialismo a las letras vascas, y es notoria en sus páginas la influencia de Sartre o Camus; el texto se adentra en las reflexiones del protagonista, por primera vez en una literatura alimentada hasta entonces por personajes estereotípicos.
Antes de la lectura del jueves, el 2 de junio Irati y Edorta Jimenez ofrecerán la charla “Lehen euskal eleberri modernoa”, y el 3 de junio Joseba Sarrionandia y Markos Zapiain mantendrán una conversación sobre la obra. Ambos actos tendrán lugar en la sede de Euskaltzaindia en Bilbao.
La de este año será la decimonovena edición de la Lectura Continuada de Clásicos. En anteriores ediciones se han leído Gero (Axular), Peru Abarka (Mogel), Haur besoetakoa (Mirande), Hamaika pauso (Saizarbitoria), Zergatik panpox (Urretabizkaia), Obabakoak (Atxaga), Harri eta herri (Aresti), Metamorfosia (Kafka), Lingua Vasconum Primitiae (Etxepare), Kristalezko begi bat (Meabe), Ipuin onac (Bizenta Mogel)…
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