Ehunka Joxeba Leturia, ostegunean Arriagan

Hilaren 4an, “Leturiaren egunkari ezkutua” Txillardegiren eleberria irakurriko dute jendaurrean etengabe, Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatzen duen Klasikoen Irakurraldi Jarraituaren 19. edizioan.
EITB

Leturiaren egunkari ezkutua Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegik (Donostia, 1929-2012) 1957. urtean argitaratutako eleberria, euskal narratiban pertsonaia baten barne gatazka lehenengoz kontatu zuen nobela, irakurriko dute ostegunean, hilak 4, Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatzen duen Klasikoen Irakurraldi Jarraituaren XIX. edizioan.

Arriaga antzokian izango da irakurraldia, ekainaren 4an, ostegunarekin, 08:00etatik 14:00etara, eta zuzenean jarraitu ahalko da, ORAINen zuzenean zein Arriaga plazan ezarriko den pantaila erraldoiaren bidez.

Joseba Sarrionandia idazleak (Iurreta, 1958) abiatuko du irakurraldia, 08:00etan, eta ondoren ehunka pertsonak jarriko diote ahotsa Joxeba Leturiaren barne hausnarketari: kultura eta gizarte eragileek, ikasleek, irakasleek, Ibone Bengoetxea sailburuak, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak, euskaltzainburuak, Bilboko institutuetako ikasleek, diasporako ordezkariek, munduko 50 euskal etxeetako euskara ikasleek bideo bidez…

1957. urtean argitaratua, Leturiaren egunkari ezkutua lehen euskal nobela modernoa da, hainbat adituren arabera. Existentzialismoa euskal letretara ekarri zuen nobelak, eta liburuan nabaria da Satreren zein Camusen itzala; protagonista konplexu baten barne gatazkak aletzen ditu testuak, ordura arte pertsonaia estereotipatuak aurkeztu izan zituen narratiba batean lehenengoz.

Irakurraldiaren aurretik, Irati eta Edorta Jimenezek “Lehen euskal eleberri modernoa” eskainiko dute ekainaren 2an, eta Joseba Sarrionandiak eta Markos Zapiainek solasaldia izango dute ekainaren 3an, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan.

Klasikoen Irakurraldi Jarraituaren 19. edizioa da aurtengoa. Aurreko urteetan, Gero (Axular), Peru Abarka (Juan Antonio Mogel), Haur besoetakoa (Mirande), Hamaika pauso (Saizarbitoria), Zergatik panpox (Urretabizkaia), Obabakoak (Atxaga), Harri eta herri (Aresti), Metamorfosia (Kafka), Lingua Vasconum Primitiae (Etxepare), Kristalezko begi bat (Meabe), Ipuin onac (Bizenta Mogel)… 

Euskara Arriaga Antzokia Literatura

