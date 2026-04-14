Espainiako Kritikarien Elkarteak Eider Rodriguez eta Ane Zubeldia sarituko ditu

Gipuzkoar idazleek lortu dituzte euskarazko sariak, Rodriguezek narratiba atalean “Dena zulo bera zen” lanagatik eta Zubeldiak poesian “Kontra” liburuari esker.

Ane Zubeldia "Kontra" poema liburuagatik saritu dute. Argazkia: Susa. 

Eider Rodriguez eta Ane Zubeldia idazleek Literatura Kritikarien Espainiako Elkartearen saria jaso dute, euskarazko ataletan. Sariotako epaimahaikideen arabera, halaber, Los ilusionistas Marcos Giralt Torrente madrildarraren liburua izan da 2025ea gaztelaniaz argitaratu zen narratibazko liburu onena.  

Halaber, Pablo García Casadok jaso du gaztelaniazko poesia liburu onenaren saria; Fernando Castro Paredesek eta Lorena Soutok galizierazkoak; eta Amadeu Fabregatek eta Sebastia Alzamorak katalanezkoak.

Halaber, atzerriko hizkuntza bateko libururik onenaren saria “El jardinero y la muerte” Gueogui Gospodinov bulgariar idazlearen lanarentzat izan da. Impedimenta argitaletxeak kaleratu du gaztelaniaz, Maria Vutovak itzulia, eta Edicions del Periscopik katalanez, Marc Casalsek itzulia.

Diru ekarpenik gabeko sari hauen epaimahaia 21 literatura kritikarik osatu dute.

Eider Rodriguezi Dena zulo bera zen liburuak ekarri dio narratiba ataleko saria, epaimahaiaren hitzetan “sakontasun emozional ikaragarria” erakusten duen sei kontakizuneko bilduma baita.

Ane Zubeldia poetari dagokionez, Kontra liburua saritu dute, Susa argitaletxeak kaleratu duen liburua “agerpen dirdiratsua” izan baita. 

