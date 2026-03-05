António Lobo Antunes portugaldar idazlea zendu da
Portugalgo literaturaren izen erraldoiak, inkontzientearen eta memoriaren biltzaile eta idazkariak, 83 urte zituen. Euskaraz, “Gauzen ordena naturala” irakur daiteke.
António Lobo Antunes, inoizko portugesezko idazle handienetako bat, gaur, ostegunarekin, hil da, 83 urte zituela. Lobo Antunesek hogeita hamar eleberri baino gehiago eta hainbat kronika bilduma argitaratu ditu.
Lisboan jaio zen Lobo Antunes, familia burges batean. Medikuntza ikasi zuen, eta Psikiatrian sakondu. Armadako mediku gisa, Angolan egon zen, gerra kolonialean, eta bizitzako pasarte horrek betiko utzi zuen itzala bere idazlanean.
1979an, diktadura bukatutakoan, argitaratu zuen bere lehen liburua 'Memória de Elefante', eta handik hilabete batzuetara, urte berean, etorri zen 'Os Cus de Judas', Portugalgo fikzioaren ahots nabarmenen taldean sartu zuen lana.
Haren lanetan, ohikoak dira bakardadea, heriotza, maitasuna, erotasuna eta guerra koloniala. “Expresso” astekariak idazleari eginiko hainbat elkarrizketa berrargitaratu du gaur, eta horietako batean idazteko maneraz mintzo zen: “Irudiak iritsi egiten zaizkit, ez dakit oso ondo nondik eta nola”, esan zuen elkarrizketa horietako batean, eta erantsi zuen memoria zela bere idazkeraren motorea.
Euskaraz, Alberdania, Igela eta Erein argitaletxeek Gauzen ordena naturala bere nobela argitaratu zuten 2013an, Iñigo Roquek euskaratuta, Literatura Unibiertsala bilduman.
