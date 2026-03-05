Muere el escritor portugués António Lobo Antunes

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad. Lobo Antunes es autor de una obra amplia, con más de tres decenas de novelas editadas.

Nacido en Lisboa en 1942 en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonia, lo que marcó de manera decisiva su obra.

En 1979 hizo su debut literario en Portugal con 'Memória de Elefante' ('Memoria de Elefante') y, poco después en el mismo año, lanzó 'Os Cus de Judas' ('En el culo del mundo'), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.

Temas recurrentes en sus obras son la soledad, la muerte, el amor, la locura y la guerra colonial. El semanario 'Expresso' recordaba este jueves varias entrevistas que le hizo a Lobo Antunes, donde el escritor explicó que nunca planeaba cómo escribir sus novelas: "Las imágenes me llegan sin saber muy bien cómo ni de dónde”, dijo en una de esas entrevistas, en la que afirmó que la memoria era el motor de su escritura.

Su novela Gauzen ordena naturala fue traducida al euskera por Iñigo Roque en 2013, y publicada por Alberdania-Igela-Erein en la colección Literatura Unibertsala.