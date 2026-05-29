Literatura vibra al ritmo de la literatura
La Plaza de las Letras Vascas se instalará en Zarautz entre los días 29 y 31 de mayo, bajo el lema “Dar-dar”: mercado de libros, presentaciones, performance, mesas redondas, talleres, conciertos…
El festival Literaturia volverá a ofrecer un espacio a la literatura vasca entre el 29 y el 31 de mayo en Zarautz, bajo el lema "Dar-dar".
El festival, creado en 2008 en Larrabetzu y que se celebra desde 2014 en Zarautz, ofrecerá una feria del libro, presentaciones, actuaciones musicales, cursos y mesas redondas para las y los amantes de la literatura.
El viernes, 29 de mayo, la programación arrancará en la sala Modelo: la traductora Maialen Berastegi leerá el manifiesto de esta edición, e Imanol Epelde pondrá en escena el espectáculo "Zerbait sartu zait begian".
El sábado, la feria del libro estará abierta durante toda la jornada (11:00-14: 00 y 16:30-19: 30) en Lege Zaharren Enparantza, el colectivo Mejillón Tigre ofrecerá un taller de escritura a jóvenes de entre 12 y 16 años, se homenajeará el portal de literatura Armiarma y el cuarteto de cuerda Habia ofrecerá un concierto (20:15, Modelo).
Además, el espacio Ahotsenea acogerá el sábado, de la mañana al anochecer, presentaciones de libros: Amaia Aranzeta, Nahia Intxausti, Joxean Agirre, Maite López Las Heras, Garbiñe Ubeda...
El domingo, por último, se celebrará la mesa redonda "Itzulpena: ezinean, ekinean" por la mañana, y para la tarde han programado el espectáculo "Klera".
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