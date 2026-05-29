Literaturia, literaturaren erritmoan dardarka
Literaturia jaialdiak plaza eskainiko dio ostera ere, maiatzaren 29tik 31ra Zarautzen, “herritik eta herrirako euskaraz sortu edo euskara ekarria den literaturari”, “Dar-dar” lelopean.
2008an Larrabetzun sortu eta 2014tik Zarautzen egiten den jaialdiak liburu azoka, liburu aurkezpenak, musika emanaldiak, ikastaroak eta mahai inguruak eskainiko ditu literaturzaleen gozagarri.
Ostiralean, maiatzak 29, abiatuko da programazioa, Modelo aretoan: Maialen Berastegi itzultzaileak manifestua irakurriko du, eta Imanol Epeldek “Zerbait sartu zait begian” ikuskizuna taularatuko du.
Larunbatean, liburu azoka egongo da egun osoan (11:00-14:00 eta 16:30-19:30) Lege Zaharren enparantzan, Mejillon Tigre kolektiboak idazketa tailerra eskainiko die 12-16 urte arteko neska-mutilei, Armiarma literatura ataria omenduko dute eta Habia hari laukoteak kontzertua eskainiko du (20:15, Modelo).
Gainera, Ahotsenea espazioak liburu aurkezpenak hartuko ditu larunbatean, goizetik iluntzera: Amaia Aranzeta, Nahia Intxausti, Joxean Agirre, Maite Lopez Las Heras, Garbiñe Ubeda…
Igandean, bukatzeko, “Itzulpena: ezinean, ekinean” mahai ingurua egingo dute, goizez, eta “Klera” ikuskizuna dago programatuta arratsalderako.
Klasikoen XIX. Irakurketa Jarraitua
Bilbo Zaharra euskaltegiaren ekimenez, "Leturiaren egunkari ezkutua" Txillardegiren eleberria irakurriko dute aurten etenik gabe jendaurrean.
Pamielak "Lehoikumea" berrargitaratu du, 1948an Orixek euskaratuta erbesteko Jaurlaritzaren eskariz
Lehoikumea album ilustratuak Jacques Preverten testuak eta Ylla argazkilariaren irudiak biltzen ditu, eta Nikolas Ormaetxea Orixek euskaratu zuen 1948an. Erbestean zen Eusko Jaurlaritzaren eskariz euskaratu zen, aberritik kanporatutako haur euskaldunek zer irakurri izan zezaten. Ia 80 urte geroago, Pamiela argitaletxeak moldatu eta berriz argitaratu du.
Egileekin topaketak, azokak eta ibilbide literarioak protagonista, Liburuaren Egunean
Liburuaren Egunaren ospakizuna Hego Euskal Herriko plaza, liburutegi eta kultur etxeetan zentralizatuko da, publiko guztientzat pentsatutako ekimenekin.
Espainiako Kritikarien Elkarteak Eider Rodriguez eta Ane Zubeldia sarituko ditu
Gipuzkoar idazleek lortu dituzte euskarazko sariak: Rodriguezek, narratiba atalean, Dena zulo bera zen lanagatik, eta Zubeldiak, poesian, Kontra liburuari esker.
Profesionalen eguna, Sarako Idazleen Biltzarra bukatzeko
Apirilaren 5ean abiatutako topagune literarioa gaur bukatuko da, profesionalei eskainitako jardunaldi batean. Aurten, Marikita Tambourin Baigorrin sortutako idazle, irakasle, ikertzaile eta militantea eta Anne-Marie Lagarde zuberotar idazle, ikertzaile eta antropologoa omendu dituzte.
Jabier Muguruza musikari eta idazleak bere lehen eleberria argitaratu du: "Café Mokka"
Eleberria “lehen pertsonako kontakizun intimo eta ironikoa eskaintzen du, kafetegi baten egunerokotasunetik abiatuta. Café Mokka kafetegia behatoki soziokultural bilakatzen da, non bezeroen elkarrizketek eta eguneroko egoerek gizartearen kontraesanak, joerak eta aldaketak islatzen dituzten”.
Literatura plazara aterako dute Oiartzunen ostera ere
Martxoaren 9tik 28ra, Literatura Plazara egingo dute Oiartzunen, laugarrenez, eta euskal literaturaren inguruko zortzi hitzordu jarri dituzte antolatzaileek, 1545 argitaletxeak.
Emakume idazleek presentzia irabazi dute: ahots, gorputz eta gai berriak ekarri ditu feminismoak
Feminismoak aldaketa sakonak ekarri ditu azken urteotan, baita literaturan ere, eta gai, begirada, ahots, gorputz eta narratiba berriak ekarri ditu. Duela mende erdi emakumezko idazle gutxi zeuden, eta bigarren maila batera baztertuta zeuden, gainera. Orain, berriz, oso garrantzitsua da horien presentzia, eta, besteak beste, sariak eta bekak irabazten ikusten ditugu.
António Lobo Antunes portugaldar idazlea zendu da
Portugalgo literaturaren izen erraldoiak, inkontzientearen eta memoriaren biltzaile eta idazkariak, 83 urte zituen. Euskaraz, “Gauzen ordena naturala” irakur daiteke.