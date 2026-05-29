Maiatzak 29-31
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Literaturia, literaturaren erritmoan dardarka

Euskal Letren Plaza Zarautzen zabalduko da maiatzaren 29tik 31ra, “Dar-dar” lelopean: liburu azoka, aurkezpenak, perfomancea, mahai inguruak, ikastaroak, musika, kontzertuak…
Habia musika taldea
Habia laukoteak emanaldia eskainiko du larunbatean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Literaturia jaialdiak plaza eskainiko dio ostera ere, maiatzaren 29tik 31ra Zarautzen, “herritik eta herrirako euskaraz sortu edo euskara ekarria den literaturari”, “Dar-dar” lelopean.

2008an Larrabetzun sortu eta 2014tik Zarautzen egiten den jaialdiak liburu azoka, liburu aurkezpenak, musika emanaldiak, ikastaroak eta mahai inguruak eskainiko ditu literaturzaleen gozagarri.

Ostiralean, maiatzak 29, abiatuko da programazioa, Modelo aretoan: Maialen Berastegi itzultzaileak manifestua irakurriko du, eta Imanol Epeldek “Zerbait sartu zait begian” ikuskizuna taularatuko du.

Larunbatean, liburu azoka egongo da egun osoan (11:00-14:00 eta 16:30-19:30) Lege Zaharren enparantzan, Mejillon Tigre kolektiboak idazketa tailerra eskainiko die 12-16 urte arteko neska-mutilei, Armiarma literatura ataria omenduko dute eta Habia hari laukoteak kontzertua eskainiko du (20:15, Modelo).

Gainera, Ahotsenea espazioak liburu aurkezpenak hartuko ditu larunbatean, goizetik iluntzera: Amaia Aranzeta, Nahia Intxausti, Joxean Agirre, Maite Lopez Las Heras, Garbiñe Ubeda…

Igandean, bukatzeko, “Itzulpena: ezinean, ekinean” mahai ingurua egingo dute, goizez, eta “Klera” ikuskizuna dago programatuta arratsalderako. 

Literatura Literatura

Zure interesekoa izan daiteke

Las escritoras ganan presencia: el feminismo ha traído nuevas voces, cuerpos y temas
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Emakume idazleek presentzia irabazi dute: ahots, gorputz eta gai berriak ekarri ditu feminismoak

Feminismoak aldaketa sakonak ekarri ditu azken urteotan, baita literaturan ere, eta gai, begirada, ahots, gorputz eta narratiba berriak ekarri ditu. Duela mende erdi emakumezko idazle gutxi zeuden, eta bigarren maila batera baztertuta zeuden, gainera. Orain, berriz, oso garrantzitsua da horien presentzia, eta, besteak beste, sariak eta bekak irabazten ikusten ditugu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X