Egileekin topaketak, azokak eta ibilbide literarioak protagonista Liburuaren Egunean
Liburuaren Egunaren ospakizuna Hego Euskal Herriko plaza, liburutegi eta kultur etxeetan zentralizatuko da, publiko guztientzat pentsatutako ekimenekin.
Apirilaren 23ean, urtero legez, Hego Euskal Herriko plazak, museoak eta kultur etxeak literaturaren inguruko topagune bihurtuko dira, eta publiko guztientzako proposamenak egingo dituzte. Besteak beste, liburu azokak, irakurketa publikoak eta haurrentzako jarduerak izango dira.
Bilbon, Liburu Azokak postu ugari bilduko ditu, eta argitalpen-nobedadeak eta jarduerak bilduko ditu. Gainera, Javier de Isasi eta Danele Sarriugarte egileen ibilbidea aitortuko da.
Donostian, Gipuzkoa plazan, Gipuzkoako Liburu Denden Elkarteak eta Donostia Kulturak antolatutako azoka dago. Hamar liburu-dendatako hamabi postuk % 10eko beherapenak eta jarduerak eskaintzen dituzte egun osoan, 09:00etatik 20:00etara. Ibon Martin idazle donostiarrak gonbidatu gisa parte hartuko du, aleak sinatuko ditu eta topaketak antolatu dituzte.
Donostiako programazioaren barruan, irakurlego irekia, haurrentzako saioak ("Liburu Baby Kluba") eta ipuin kontalariak ere izango dira. Gainera, Itxaro Borda idazleak gidatutako literatur ibilaldi bat egingo da, Ingeborg Bachmannen lanaren inguruko jarduerekin batera, haren jaiotzaren mendeurrena dela eta.
Gasteizen, Artium Museoak "Irakurketa partekatuak" antolatu ditu. Entzunaretoan arte eta kulturako testuen irakurketa etengabea egingo da goiz osoan zehar, publikoari irekita. Jardunaldia osatzeko, Xabin Egaña artistari buruzko monografiko bat aurkeztuko da eta liburuak askatuko dira.
Iruñean, Civivox sareak hainbat jarduera kultural programatu ditu gaurko, hala nola antzerkia, euskarazko ahozko narrazioa eta irakurketarekin lotutako sormen-tailerrak, publiko desberdinei zuzenduak.
Espainiako Kritikarien Elkarteak Eider Rodriguez eta Ane Zubeldia sarituko ditu
Gipuzkoar idazleek lortu dituzte euskarazko sariak: Rodriguezek, narratiba atalean, Dena zulo bera zen lanagatik, eta Zubeldiak, poesian, Kontra liburuari esker.
Profesionalen eguna, Sarako Idazleen Biltzarra bukatzeko
Apirilaren 5ean abiatutako topagune literarioa gaur bukatuko da, profesionalei eskainitako jardunaldi batean. Aurten, Marikita Tambourin Baigorrin sortutako idazle, irakasle, ikertzaile eta militantea eta Anne-Marie Lagarde zuberotar idazle, ikertzaile eta antropologoa omendu dituzte.
Jabier Muguruza musikari eta idazleak bere lehen eleberria argitaratu du: "Café Mokka"
Eleberria “lehen pertsonako kontakizun intimo eta ironikoa eskaintzen du, kafetegi baten egunerokotasunetik abiatuta. Café Mokka kafetegia behatoki soziokultural bilakatzen da, non bezeroen elkarrizketek eta eguneroko egoerek gizartearen kontraesanak, joerak eta aldaketak islatzen dituzten”.
Literatura plazara aterako dute Oiartzunen ostera ere
Martxoaren 9tik 28ra, Literatura Plazara egingo dute Oiartzunen, laugarrenez, eta euskal literaturaren inguruko zortzi hitzordu jarri dituzte antolatzaileek, 1545 argitaletxeak.
Emakume idazleek presentzia irabazi dute: ahots, gorputz eta gai berriak ekarri ditu feminismoak
Feminismoak aldaketa sakonak ekarri ditu azken urteotan, baita literaturan ere, eta gai, begirada, ahots, gorputz eta narratiba berriak ekarri ditu. Duela mende erdi emakumezko idazle gutxi zeuden, eta bigarren maila batera baztertuta zeuden, gainera. Orain, berriz, oso garrantzitsua da horien presentzia, eta, besteak beste, sariak eta bekak irabazten ikusten ditugu.
António Lobo Antunes portugaldar idazlea zendu da
Portugalgo literaturaren izen erraldoiak, inkontzientearen eta memoriaren biltzaile eta idazkariak, 83 urte zituen. Euskaraz, “Gauzen ordena naturala” irakur daiteke.
Gutun Zuria jaialdiak Gerediaga Elkartea eta Valerie Miles sarituko ditu
Gaur, asteartearekin, hasiko da Bilboko literatur jaialdia, eta hilaren 28ra arte iraungo du. Aurten, Gerediaga Elkarteari, Durangoko Azoka antolatzaileari, eta Valerie Miles idazle eta editore estatubatuarrari eskainiko dizkie ohorezko sariak.
Euskaltzaindiak eta EIEk hitzarmena sinatu dute, idazle gazteei laguntzeko
Euskaltzaindiak eta Euskal Idazleen Elkarteak (EIE) lau urterako akordioa adostu dute. Euskaltzaindiak urtean bi ikastaro emango dizkie EIEren bazkideei, bekak deituko ditu eta mentoretza programa abiatuko du. Andres Urrutia euskaltzainburuak, Mikel Ayllon EIEko zuzendaritza batzordeko kideak eta Miren Agur Meabe idazle eta Euskaltzaindiaren idazkariak hartu dute parte ituna sinatzeko ekitaldian.
Hitza erdigunean jarriko du Gutun Zuriak berriz, 19. edizioan
Bernardo Atxagak, Alana S. Porterok, Karmele Jaiok, Layla Martinezek, Harkaitz Canok, Mario Obrerok, Miren Agur Meabek eta beste hainbat idazlek parte hartuko dute letren Bilboko nazioarteko jaialdian.