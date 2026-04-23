Egileekin topaketak, azokak eta ibilbide literarioak protagonista Liburuaren Egunean

Liburuaren Egunaren ospakizuna Hego Euskal Herriko plaza, liburutegi eta kultur etxeetan zentralizatuko da, publiko guztientzat pentsatutako ekimenekin.

Apirilaren 23ean, urtero legez, Hego Euskal Herriko plazak, museoak eta kultur etxeak literaturaren inguruko topagune bihurtuko dira, eta publiko guztientzako proposamenak egingo dituzte. Besteak beste, liburu azokak, irakurketa publikoak eta haurrentzako jarduerak izango dira. 

Bilbon, Liburu Azokak postu ugari bilduko ditu, eta argitalpen-nobedadeak eta jarduerak bilduko ditu. Gainera, Javier de Isasi eta Danele Sarriugarte egileen ibilbidea aitortuko da. 

Donostian, Gipuzkoa plazan, Gipuzkoako Liburu Denden Elkarteak eta Donostia Kulturak antolatutako azoka dago. Hamar liburu-dendatako hamabi postuk % 10eko beherapenak eta jarduerak eskaintzen dituzte egun osoan, 09:00etatik 20:00etara. Ibon Martin idazle donostiarrak gonbidatu gisa parte hartuko du, aleak sinatuko ditu eta topaketak antolatu dituzte. 

Donostiako programazioaren barruan, irakurlego irekia, haurrentzako saioak ("Liburu Baby Kluba") eta ipuin kontalariak ere izango dira. Gainera, Itxaro Borda idazleak gidatutako literatur ibilaldi bat egingo da, Ingeborg Bachmannen lanaren inguruko jarduerekin batera, haren jaiotzaren mendeurrena dela eta.

Gasteizen, Artium Museoak "Irakurketa partekatuak" antolatu ditu. Entzunaretoan arte eta kulturako testuen irakurketa etengabea egingo da goiz osoan zehar, publikoari irekita. Jardunaldia osatzeko, Xabin Egaña artistari buruzko monografiko bat aurkeztuko da eta liburuak askatuko dira.

Iruñean, Civivox sareak hainbat jarduera kultural programatu ditu gaurko, hala nola antzerkia, euskarazko ahozko narrazioa eta irakurketarekin lotutako sormen-tailerrak, publiko desberdinei zuzenduak.

Emakume idazleek presentzia irabazi dute: ahots, gorputz eta gai berriak ekarri ditu feminismoak

Feminismoak aldaketa sakonak ekarri ditu azken urteotan, baita literaturan ere, eta gai, begirada, ahots, gorputz eta narratiba berriak ekarri ditu. Duela mende erdi emakumezko idazle gutxi zeuden, eta bigarren maila batera baztertuta zeuden, gainera. Orain, berriz, oso garrantzitsua da horien presentzia, eta, besteak beste, sariak eta bekak irabazten ikusten ditugu.

Euskaltzaindiak eta EIEk hitzarmena sinatu dute, idazle gazteei laguntzeko

Euskaltzaindiak eta Euskal Idazleen Elkarteak (EIE) lau urterako akordioa adostu dute. Euskaltzaindiak urtean bi ikastaro emango dizkie EIEren bazkideei, bekak deituko ditu eta mentoretza programa abiatuko du. Andres Urrutia euskaltzainburuak, Mikel Ayllon EIEko zuzendaritza batzordeko kideak eta Miren Agur Meabe idazle eta Euskaltzaindiaren idazkariak hartu dute parte ituna sinatzeko ekitaldian. 

