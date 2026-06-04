MARJANE SATRAPIREN HERIOTZA

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Marjane Satrapi "Persepolis" komikiaren egilea hil da, 56 urte zituela, "tristurak jota"

Senideek zabaldutako oharraren arabera, Satrapik ezin izan du senarraren heriotza jasan.

OVIEDO, 04/06/2026.- Foto de archivo tomada el 25/10/2024 de la artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo. Satrapi falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados. EFE/ Paco Paredes
Marjane Satrapi artxiboko irudi batean. EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Marjane Satrapi artista frantziar-irandarra, Persepolis komiki eta filmaren egilea, 56 urte zituela hil da, haren gertukoek ostegun honetan jakinarazi dutenez.

"Marjane Satrapi tristuraz hil da, senar Mattias Ripa maitea hil eta urtebete pasatxora", adierazi dute haren senitartekoek France Infon. Rippa ekoizlea, aktorea eta gidoilaria zen, eta 2025eko apirilaren 8an zendu zen.

Satrapik nazioarteko ospea lortu zuen Persepolis autobiografia grafikoarekin. Bertan, iraultza islamikoaren garaian Iranen bizi izan zuen haurtzaroa jaso zuen, eta 2007an lan hura zinemara egokitu zuten.

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