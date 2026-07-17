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Kontroletik kanpo jarraitzen du Nafarroako Petilla Aragoi herria arriskuan duen Zaragozako suteak

Petilla da inguru horretan ebakuatu behar izan dituzten zazpi udalerrietako bat. Guztira, 15.400 hektarea erre dira.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Aireko baliabideak lanean Oreseko sutean (Zaragoza)
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EITB

Azken eguneratzea

Asteazkenean Oresen (Zaragoza) piztu zen suteak kontroletik kanpo jarraitzen du eta Nafarroako Petilla Aragoi herriak arriskuan egoten jarraitzen du. Herriko 30 bizilagunak etxetik kanpora daude prebentzioz, nahiz eta iparraldeko haizeak sugarrak herritik 5 kilometrora geldiarazi zituen ostiralean.

SOS Nafarroak alerta egoera mantentzen du ingurua, sugarrak berriro Petillara eramango lituzkeen haize aldaketa baten aurrean. Larunbat honetarako aurreikuspenen arabera, haizeak ipar-mendebaldetik joko du lehen orduan, baina goiz erditik aurrera hego eta hego-mendebaldera alda daiteke, arriskua areagotuz. Suhiltzaileek eta basozainek perimetro bat egin dute udalerriaren inguruan, baina agintariek ebakuazioari eustea erabaki dute. 

Bitartean, Nafarroako suhiltzaile zerbitzuak sua itzaltzeko lanean ari dira Petillatik hurbilen dauden sutearen gunean. Zangoza eta Tafallako hogei bat suhiltzaile eta hiru helikoptero mobilizatu dituzte. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

15.400 hektarea erre dira

Guztira, Oreseko suteak 15.400  hektarea kaltetu ditu, 60 kilometro inguruko perimetroan, eta, Nafarroako Petillaz gain, Aragoiko sei herri hustu behar izan dituzte: Ores, Asin, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla eta Uncastillo. Orain arte udalerririk kaltetuena Asin da; han gutxienez hamar etxebizitza kaltetu dira.

Era berean, beste hiru udalerri – Longas, Isuerre eta Lobera de Onsella – aurreabisuan jarri dituzte, prebentziozko ebakuazioa egin behar baldin bada ere. 

Roberto Bermudez de Castro Aragoiko Gobernuko Barne sailburuak adierazi duenez, "azken urteetako baso-suterik larrienetako eta konplexuenetako bat da".  "Itzaltzea oso zaila eta larria izaten ari da, batez ere, tokiaren baldintzengatik eta eguraldiagatik", esan du.

Bermudez de Castrok adierazi duenez, "haize eroa" espero da datozen orduetan. Hego-ekialdekoa izango da larunbat goizetik aurrera, eta sua "itxuraz lasaiagoa den sektoreetan, berpiztea" eragin dezake.

Erkidego horretan, 450 pertsona ari dira sua itzaltzeko lanean, aireko 20 baliabideren laguntzarekin. 

Suteak Nafarroa Aragoi Gizartea

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