Kontroletik kanpo jarraitzen du Nafarroako Petilla Aragoi herria arriskuan duen Zaragozako suteak
Petilla da inguru horretan ebakuatu behar izan dituzten zazpi udalerrietako bat. Guztira, 15.400 hektarea erre dira.
Asteazkenean Oresen (Zaragoza) piztu zen suteak kontroletik kanpo jarraitzen du eta Nafarroako Petilla Aragoi herriak arriskuan egoten jarraitzen du. Herriko 30 bizilagunak etxetik kanpora daude prebentzioz, nahiz eta iparraldeko haizeak sugarrak herritik 5 kilometrora geldiarazi zituen ostiralean.
SOS Nafarroak alerta egoera mantentzen du ingurua, sugarrak berriro Petillara eramango lituzkeen haize aldaketa baten aurrean. Larunbat honetarako aurreikuspenen arabera, haizeak ipar-mendebaldetik joko du lehen orduan, baina goiz erditik aurrera hego eta hego-mendebaldera alda daiteke, arriskua areagotuz. Suhiltzaileek eta basozainek perimetro bat egin dute udalerriaren inguruan, baina agintariek ebakuazioari eustea erabaki dute.
Bitartean, Nafarroako suhiltzaile zerbitzuak sua itzaltzeko lanean ari dira Petillatik hurbilen dauden sutearen gunean. Zangoza eta Tafallako hogei bat suhiltzaile eta hiru helikoptero mobilizatu dituzte.
15.400 hektarea erre dira
Guztira, Oreseko suteak 15.400 hektarea kaltetu ditu, 60 kilometro inguruko perimetroan, eta, Nafarroako Petillaz gain, Aragoiko sei herri hustu behar izan dituzte: Ores, Asin, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla eta Uncastillo. Orain arte udalerririk kaltetuena Asin da; han gutxienez hamar etxebizitza kaltetu dira.
Era berean, beste hiru udalerri – Longas, Isuerre eta Lobera de Onsella – aurreabisuan jarri dituzte, prebentziozko ebakuazioa egin behar baldin bada ere.
Roberto Bermudez de Castro Aragoiko Gobernuko Barne sailburuak adierazi duenez, "azken urteetako baso-suterik larrienetako eta konplexuenetako bat da". "Itzaltzea oso zaila eta larria izaten ari da, batez ere, tokiaren baldintzengatik eta eguraldiagatik", esan du.
Bermudez de Castrok adierazi duenez, "haize eroa" espero da datozen orduetan. Hego-ekialdekoa izango da larunbat goizetik aurrera, eta sua "itxuraz lasaiagoa den sektoreetan, berpiztea" eragin dezake.
Erkidego horretan, 450 pertsona ari dira sua itzaltzeko lanean, aireko 20 baliabideren laguntzarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat ikertzen ari dira Santurtziko jai-esparruan emakume bati ukituak egiteagatik
Sexu-erasoa ostegun goizaldean gertatu da, eta Ertzaintzak izapideak ireki ditu 23 urteko ustezko erasotzailearen aurka.
Martxan da Altza eta Galtzaraborda lotzen dituen Topoaren linea berria
Pasaia eta Amara arteko trenen maiztasuna handitu egin da (7,5 minuturo igaroko dira lanegunetan) eta Pasai Antxon lurpeko geltoki berria estreinatu ahal izan dute.
Ehunka pertsonak justizia eskatu dute Anderrentzat Santurtzin
Bertaratutakoek "Justizia Anderrentzat" eta "Inpunitate polizialari ez" bezalako mezuak oihukatu dituzte ibilbidean zehar. Geldialdi bat egin dute taser pistola bat erabilita gaztea atxiki zuten lekuan, eta loreak utzi dizkiote haren oroimenean.
Aita Marik 19. misioa abiatu du, "itsasoan giza eskubideak defendatzen jarraitzeko"
EAEn bi hilabetez mantentze-lanak, prestakuntza eta ate irekien jardunaldiak egin ondoren, Itsas Salbamendu Humanitarioaren ontzia Mediterraneora itzuliko da, migrazio-politikak gogortzen ari diren testuinguru batean.
Osasun Sailak Benzogutuna tresna jarri du martxan, bentzodiazepinak behar bezala erabiltzea sustatzeko
Gutun pertsonalizatuak bidaliko zaizkie bentzodiazepinak luzaroan erabiltzen dituzten 20.000 paziente ingururi, insomnioa tratatzeko erabiltzen diren bentzodiazepinak pixkanaka murriztuz edo kenduz joan litezkeen kasuetan.
Adingabe bat ikertzen ari dira Donostian Espainiako selekzioaren elastikoa zeraman pertsona bati eraso egiteagatik
Ertzaintzak beste lau adingaberen aurkako eginbideak ere abiatu ditu, biktimari irain egin ziotelakoan
Ertzaintza gizon bat ikertzen ari da Azkoitian, baimenik gabe bi adingaberi musu emateagatik
Udalak "gaitzespen irmoa" adierazi du asteartean bi adingabek jasan zuten sexu-eraso horren aurrean, eta "emakumeen sexu-askatasunaren aurkako edozein jokabide matxista" ere gaitzetsi du.
Euskadik biztanle kopuruari eutsiko dio 2075ean, baina hiru euskaldunetik batek 65 urte baino gehiago izango ditu
Eustatek bost agertoki demografiko argitaratu ditu ostiral honetan, eta horietan guztietan adierazten da migrazioa erabakigarria izango dela biztanleriaren bolumenari eusteko.
Arartekoak atxilotuen jatorriaren argitalpena datua garrantzitsua den kasuetara mugatzea gomendatu dio Segurtasun Sailari
Ebazpenak eskatzen du kasu bakoitza banan-banan baloratzea eta kaltetuen interesak eta eskubideak neurtzea. Ikertuen eta biktimen jatorriaz ere gomendio berbera egiten du.