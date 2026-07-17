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Osasun Sailak Benzogutuna tresna jarri du martxan, bentzodiazepinak behar bezala erabiltzea sustatzeko

Gutun pertsonalizatuak bidaliko zaizkie bentzodiazepinak luzaroan erabiltzen dituzten 20.000 paziente ingururi, insomnioa tratatzeko erabiltzen diren bentzodiazepinak pixkanaka murriztuz edo kenduz joan litezkeen kasuetan.

(Foto de ARCHIVO) Benzodiacepinas REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/3/2024

Bentzodiazepinak. Artxiboko argazkia: Europa Press

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EITB

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Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak informaziorako eta sentsibilizaziorako tresna berritzaile bat jarri du martxan, Benzogutuna izenekoa. Zehazki, bentzodiazepinak luzaroan erabiltzen dituzten pazienteei zuzenduta dago. Testuinguru horretan, gutun pertsonalizatuak bidaliko zaizkie 20.000 paziente ingururi, insomnioa edota antsietatea tratatzeko erabiltzen diren bentzodiazepinak pixkanaka murriztuz edo kenduz joan litezkeen kasuetan.

Lehen Mailako Arretako medikuak sinatutako gutunarekin batera, medikazioa pixkanaka eta modu seguruan murrizteko gomendioak dituen informazio-materiala eta lo egiteko ohitura osasungarriei buruzko aholkuak emango dira. Gainera, dosia 18 astez murrizteko orientazio-jarraibide bat ere jasoko da.

Osasun Sailaren arabera, bentzodiazepinak hartzen dituzten pertsonen erdiak baino gehiagok tratamendurako gomendatutako denbora gainditzen dute. Dena dela, bentzodiazepinak erretiratzen hasteko erabakia medikuak baloratuko du banaka, paziente bakoitzaren egoera klinikoaren arabera.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Ekimena, Euskadin bentzodiazepinak behar bezala erabiltzeko estrategiaren baitan aurkeztu dute, Bilbon, eta Farmaziako zuzendari Iñaki Betolazak eta Osakidetzako mediku epidemiologo Eduardo Millanek parte hartu dute. Horrela, "estrategia honek aldaketa kulturala bultzatu nahi du", pertsona bakoitzak benetan behar duen tratamendua jaso dezan eta dituen onura eta arriskuen berri izan dezan.

Kontsumo luzea bereziki ohikoa da adineko pertsonen eta emakumeen artean, eta mendekotasunarekin, eraginkortasun-galerarekin, alterazio kognitiboekin edota erortzeko arrisku handiagoarekin lotu daiteke.

Ekimena medikamentu horien erabilera egokia sustatzeko estrategiaren parte da, eta Euskadin aurretik garatutako esperientzietan oinarritzen da. Bertan, proiektu pilotu batek lortu zuen pazienteen % 22k tratamendua uztea eta beste % 18k dosia murriztea. Gaur egun, 300.000tik gora pertsonak mantentzen dituzte tratamenduak gomendatutako denboraren gainetik. 

Pazienteak hautatzeko, familiako medikuek banan-banan aztertuko dute kasu bakoitza, pazienteak irizpideak betetzen dituela eta esku-hartzea bere egoera kliniko zehatzerako eta testuinguru sozial eta familiarrerako egokia dela egiaztatzeko.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Euskal Autonomia Erkidegoa Osakidetza Osasuna Gaixotasunak Gizartea

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