Osasun Sailak Benzogutuna tresna jarri du martxan, bentzodiazepinak behar bezala erabiltzea sustatzeko
Gutun pertsonalizatuak bidaliko zaizkie bentzodiazepinak luzaroan erabiltzen dituzten 20.000 paziente ingururi, insomnioa tratatzeko erabiltzen diren bentzodiazepinak pixkanaka murriztuz edo kenduz joan litezkeen kasuetan.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak informaziorako eta sentsibilizaziorako tresna berritzaile bat jarri du martxan, Benzogutuna izenekoa. Zehazki, bentzodiazepinak luzaroan erabiltzen dituzten pazienteei zuzenduta dago. Testuinguru horretan, gutun pertsonalizatuak bidaliko zaizkie 20.000 paziente ingururi, insomnioa edota antsietatea tratatzeko erabiltzen diren bentzodiazepinak pixkanaka murriztuz edo kenduz joan litezkeen kasuetan.
Lehen Mailako Arretako medikuak sinatutako gutunarekin batera, medikazioa pixkanaka eta modu seguruan murrizteko gomendioak dituen informazio-materiala eta lo egiteko ohitura osasungarriei buruzko aholkuak emango dira. Gainera, dosia 18 astez murrizteko orientazio-jarraibide bat ere jasoko da.
Osasun Sailaren arabera, bentzodiazepinak hartzen dituzten pertsonen erdiak baino gehiagok tratamendurako gomendatutako denbora gainditzen dute. Dena dela, bentzodiazepinak erretiratzen hasteko erabakia medikuak baloratuko du banaka, paziente bakoitzaren egoera klinikoaren arabera.
Ekimena, Euskadin bentzodiazepinak behar bezala erabiltzeko estrategiaren baitan aurkeztu dute, Bilbon, eta Farmaziako zuzendari Iñaki Betolazak eta Osakidetzako mediku epidemiologo Eduardo Millanek parte hartu dute. Horrela, "estrategia honek aldaketa kulturala bultzatu nahi du", pertsona bakoitzak benetan behar duen tratamendua jaso dezan eta dituen onura eta arriskuen berri izan dezan.
Kontsumo luzea bereziki ohikoa da adineko pertsonen eta emakumeen artean, eta mendekotasunarekin, eraginkortasun-galerarekin, alterazio kognitiboekin edota erortzeko arrisku handiagoarekin lotu daiteke.
Ekimena medikamentu horien erabilera egokia sustatzeko estrategiaren parte da, eta Euskadin aurretik garatutako esperientzietan oinarritzen da. Bertan, proiektu pilotu batek lortu zuen pazienteen % 22k tratamendua uztea eta beste % 18k dosia murriztea. Gaur egun, 300.000tik gora pertsonak mantentzen dituzte tratamenduak gomendatutako denboraren gainetik.
Pazienteak hautatzeko, familiako medikuek banan-banan aztertuko dute kasu bakoitza, pazienteak irizpideak betetzen dituela eta esku-hartzea bere egoera kliniko zehatzerako eta testuinguru sozial eta familiarrerako egokia dela egiaztatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Ehunka pertsonak justizia eskatu dute Anderrentzat Santurtzin
Bertaratutakoek "Justizia Anderrentzat" eta "Inpunitate polizialari ez" bezalako mezuak oihukatu dituzte ibilbidean zehar. Geldialdi bat egin dute taser pistola bat erabilita gaztea atxiki zuten lekuan, eta loreak utzi dizkiote haren oroimenean.
Aita Marik 19. misioa abiatu du, "itsasoan giza eskubideak defendatzen jarraitzeko"
EAEn bi hilabetez mantentze-lanak, prestakuntza eta ate irekien jardunaldiak egin ondoren, Itsas Salbamendu Humanitarioaren ontzia Mediterraneora itzuliko da, migrazio-politikak gogortzen ari diren testuinguru batean.
Larunbat honetan jarriko da martxan Altza eta Galtzaraborda lotuko dituen Topoaren linea berria
Proiektuaren berritasun nagusien artean, nabarmentzekoak dira Pasaia eta Amara arteko trenen maiztasuna handitzea (7,5 minuturo igaroko dira lanegunetan) eta Pasai Antxoko lurpeko geltoki berria martxan jartzea.
Haizearen aldaketak Petilla Aragoitik urrundu du Zaragozako sutea, nahiz eta herritarrek etxetik kanpora jarraitzen duten
Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentuko teknikariak eta suhiltzaileak Nafarroako herriko defentsa-lanetan jarraitzen dute. Aragoin, sugarrek 12.600 hektarea inguru kiskali dituzte eta bost herri hustu behar izan dituzte.
Adingabe bat ikertzen ari dira Donostian Espainiako selekzioaren elastikoa zeraman pertsona bati eraso egiteagatik
Ertzaintzak beste lau adingaberen aurkako eginbideak ere abiatu ditu, biktimari irain egin ziotelakoan
Ertzaintza gizon bat ikertzen ari da Azkoitian, baimenik gabe bi adingaberi musu emateagatik
Udalak "gaitzespen irmoa" adierazi du asteartean bi adingabek jasan zuten sexu-eraso horren aurrean, eta "emakumeen sexu-askatasunaren aurkako edozein jokabide matxista" ere gaitzetsi du.
Euskadik biztanle kopuruari eutsiko dio 2075ean, baina hiru euskaldunetik batek 65 urte baino gehiago izango ditu
Eustatek bost agertoki demografiko argitaratu ditu ostiral honetan, eta horietan guztietan adierazten da migrazioa erabakigarria izango dela biztanleriaren bolumenari eusteko.
Arartekoak atxilotuen jatorriaren argitalpena datua garrantzitsua den kasuetara mugatzea gomendatu dio Segurtasun Sailari
Ebazpenak eskatzen du kasu bakoitza banan-banan baloratzea eta kaltetuen interesak eta eskubideak neurtzea. Ikertuen eta biktimen jatorriaz ere gomendio berbera egiten du.
Zazpi eraso matxista salatu dituzte Baionako besten lehen bi egunetan
Ipar Euskal Herriko Itaiak Pontrik kalean duen erasoen kontrako babesgunean jaso dituzte salaketa horiek, bost lehen gauean eta bi bigarrenean.