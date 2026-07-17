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Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Getxon

Ertzainak, ertzaingaiak eta horien lagunak "hiltzaileak" direla idatzi dute. Algortako batzokiaren ondoan agertutako mezuak gaitzetsi eta "onartezinak" direla azpimarratu du EAJk. 

Pintaketak Algortako frontoi batean (Getxo). Argazkia: Sare sozialak
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EITB

Azken eguneratzea

Atzo, osteguna, Ertzaintzaren aurkako hainbat pintada agertu ziren Algortako (Getxo) frontoi batean, EAJk salatu duenez. Zehazki, Ertzainak, ertzaingaiak eta horien lagunak "hiltzaileak" direla idatzi dute

EAJren Bizkai Buru Batzarrak eta Algortako talde jeltzaleak Algortako batzokiaren ondoan agertutako mezuak gaitzetsi eta "onartezinak" direla azpimarratu dute. Are gehiago, mehatxuen aurrean ezin ikusiarena egitea ez dela aukera bat adierazi dute. 

Getxoko Udalaren adierazpen instituzionala

Algortan agertu diren pintaketak direla eta, adierazpen instituzional bat onartu du Getxoko Udalak. EH Bildu ez beste alderdi guztiek (EAJ, PP eta PSE-EE) babestu dute testua. 

Getxoko Udalak "irmoki" gaitzetsi ditu Algortan gertatutako ekintza "bandaliko"  horiek. Aldi berean, Ertzaintzaren lana goraipatu du eta erakunde politikoak eta alderdi politikoen egoitzak errespetatzea eskatu du. 

Halaber, elkarrizketaren eta bizikidetzaren aldeko konpromisoa berretsi du, eta elkartasuna adierazi die Algortako Batzokiari eta gertakari hauen ondorioz "suminduta eta atzekabetuta" sentitu diren pertsona guztiei. 

EAJ-PNV Ertzaintza Getxo Gizartea

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