Bi emakume erreskatatu dituzte Aizkorri eta Jaizkibel mendietan izandako ezbeharren ostean
Larrialdi Zerbitzuek bi emakume erreskatatu dituzte ostegun honetan, Aizkorri eta Jaizkibel mendietan izandako bi istripu ezberdinetan. Bi kasuetan, Ertzaintzaren helikopteroen esku hartzea beharrezkoa izan da.
Bi mendizaleek arreta medikoa jaso dute istripuaren lekuan bertan, ospitalera eraman aurretik.
Erorikoa Aizkorrin
Lehen erreskatea, 15:00ak pasatxo zirenean gertatu da, Aizkorri mendiko baso eremu batean. Emakumeak lesioa izan du orkatilan eta jarraitu ezinean geratu da.
Horrenbestez, 64 urteko emakumea erreskatatu eta ospitalera eraman dute.
Ezbeharra Jaizkibelen
Bigarrena, aldiz, 16:00ak aldera izan da. Mendizale batek arnasa hartzeko zailtasunak izan ditu Jaizkibel mendian, eta bertan zirenek SOS Deiak 113 zerbitzura dei egin dute.
Erreskate taldeek beste helikoptero bat mobilizatu behar izan dute 70 urteko biktima artatzeko.
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