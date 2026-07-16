Rescatadas dos mujeres tras sufrir sendos percances en los montes Aizkorri y Jaizkibel

Los Servicios de Emergencia han rescatado este jueves a dos mujeres que sufrieron distintos incidentes en los montes Aizkorri y Jaizkibel. En ambos casos fue necesaria la intervención de un helicóptero de la Ertziantza para acceder a la zona y evacuar a las afectadas.

Las dos montañeras han recibido una primera asistencia en el lugar, antes de ser trasladadas al hospital.

Caída en Aizkorri

El primero de los rescates ha tenido lugar poco después de las 15:00 horas, después de que una senderista sufriera una caída mientras recorría una zona boscosa del monte Aizkorri. La mujer tuvo una lesión en el tobillo que le impidió proseguir la marcha.

La mujer de 64 ha sido rescatada y trasladada al hospital.

Emergencia en Jaizkibel

El segundo operativo se ha desarrollado alrededor de las 16:00 horas en el monte Jaizkibel, en el municipio de Hondarribia. Una senderista sufrió problemas respiratorios, por lo que se dio aviso al servicio de emergencia SOS Deiak 112.

Los equipos de rescate han tenido que movilizar otro helicóptero para atender a la víctima de 70 años.