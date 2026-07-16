El Ayutamiento de San Sebastián podrá personarse como acusación particular contra personas multirreincidentes que sigan delinquiendo en la ciudad

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha participado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, entre otras cuestiones, ha hablado sobre el impacto que tendrá el eclipse solar que el 12 de agosto se podrá ver en Euskal Herria. Pérez Iglesias ha recomendado que la gente se desplace “andando o en transporte público” para poder verlo, ya que el impacto de los desplazamientos en el tráfico va a ser enorme. También ha advertido de la necesidad de seguir los consejos científicos para ver el eclipse, empezando por la necesidad de utilizar gafas homologadas.