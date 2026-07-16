La tristeza reina hoy en Roncal y alrededores, un día después del terrible siniestro ocurrido en el rio Esca la tarde del miércoles, en el que tres vecinos de la localidad, una madre y sus dos hijos menores de edad, fallecieron ahogados en una zona de baño del río.

El Ayuntamiento de Roncal mostró ayer su pesar en una nota difundida y declaró tres días de luto; las banderas ondearán por lo tanto a media asta y no habrá actos oficiales estos días. Asimismo, el Consistorio se ha solidarizado con los familiares y amigos de los fallecidos y ha puesto a su disposición los recursos municipales.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de Navarra, María Chivite , que ha mostrado su "consternación" en un mensaje publicado en X y ha expresado sus condolencias "a su familia y amigos, así como a todos los vecinos de Roncal". "El Gobierno de Navarra pone a disposición todos los medios necesarios en estas circunstancias", ha concluido", ha señalado.

Según informó la Guardia Civil el mismo miércoles, el suceso tuvo lugar sobre las 16:40 horas en una zona acondicionada para el baño, junto a una presa.

Nada más recibir el aviso se movilizó efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB), dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, sin que los servicios de emergencia pudiesen hacer nada por salvar la vida de la mujer y de los dos niños.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para intentar esclarecer las circunstancias del tragico siniestro.