Dolor en Roncal

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Conmoción en Roncal el día después del ahogamiento de tres vecinos en el río Esca

El miércoles por la tarde una mujer y sus dos hijos menores fallecieron ahogados en el río Esca y se han decretado tres días de luto en el municipio de Roncal.

RONCAL (NAVARRA), 15/07/2026.- Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en la presa de la localidad navarra de Roncal, una zona de baño, en el río Esca. EFE/Iñaki Porto

Guardias civiles en la zona de la presa del río Esca en el lugar del siniestro. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Nahigabea nagusi Erronkarin herriko hiru bizilagun Ezka ibaian itota hil osteko egunean
author image

EITB

Última actualización

La tristeza reina hoy en Roncal y alrededores, un día después del terrible siniestro ocurrido en el rio Esca la tarde del miércoles, en el que tres vecinos de la localidad, una madre y sus dos hijos menores de edad, fallecieron ahogados en una zona de baño del río.  

El Ayuntamiento de Roncal mostró ayer su pesar en una nota difundida y declaró tres días de luto; las banderas ondearán por lo tanto a media asta y no habrá actos oficiales estos días. Asimismo, el Consistorio se ha solidarizado con los familiares y amigos de los fallecidos y ha puesto a su disposición los recursos municipales. 

En la misma línea se ha expresado la presidenta de Navarra, María Chivite , que ha mostrado su "consternación" en un mensaje publicado en X y ha expresado sus condolencias "a su familia y amigos, así como a todos los vecinos de Roncal". "El Gobierno de Navarra pone a disposición todos los medios necesarios en estas circunstancias", ha concluido", ha señalado. 

Según informó la Guardia Civil el mismo miércoles, el suceso tuvo lugar sobre las 16:40 horas en una zona acondicionada para el baño, junto a una presa. 

Nada más recibir el aviso se movilizó efectivos de los Bomberos de Navascués, un helicóptero medicalizado, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico (SVB), dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), además de agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, sin que los servicios de emergencia pudiesen hacer nada por salvar la vida de la mujer y de los dos niños.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para intentar esclarecer las circunstancias del tragico siniestro.  

Navarra Ahogamientos Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pérez Iglesias: “Más de un millón de personas se van a desplazar a la franja en la que se producirá el eclipse, y eso hay que prevenirlo”

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha participado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, entre otras cuestiones, ha hablado sobre el impacto que tendrá el eclipse solar que el 12 de agosto se podrá ver en Euskal Herria. Pérez Iglesias ha recomendado que la gente se desplace “andando o en transporte público” para poder verlo, ya que el impacto de los desplazamientos en el tráfico va a ser enorme. También ha advertido de la necesidad de seguir los consejos científicos para ver el eclipse, empezando por la necesidad de utilizar gafas homologadas.

PARIS (France), 15/07/2026.- Screens display the results of the vote, 291 in favor and 241 against, on a bill on the right to assisted dying at the National Assembly in Paris, France, 15 July 2026. (Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La eutanasia será legal también en Iparralde, después de que el Parlamento francés haya aprobado el derecho a la muerte asistida

Hasta ahora, la ley Claeys-Leonetti adoptada en 2016 permitía la sedación profunda y continua para personas con enfermedades terminales que tuvieran un pronóstico de vida corto. La Asamblea Nacional había aprobado el proyecto de ley tres veces por amplia mayoría, si bien en el Senado, de mayoría conservadora, sufrió varios retrocesos y reveses, con cambios y reformas que han prolongado la aprobación de la norma.

Cargar más
Publicidad
X