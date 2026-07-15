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Un incendio en Monteagudo destruye una nave de una empresa de barricas de vino

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Asteazken arratsaldean piztutako suteak ez du zauriturik eragin, baina kalte material handiak utzi ditu. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute sua inguruko landaredira ez hedatzeko; bitartean, Foruzaingoak sutea zerk eragin duen argitzeko ikerketa abiatu du.
18:00 - 20:00
Monteagudoko sutea. Bideotik hartutako irudia.
Euskaraz irakurri: Sute batek ardo-upelak egiten dituen enpresa bateko nabe bat suntsitu du Monteagudon
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EITB

Última actualización

El fuego, declarado este miércoles por la tarde, no ha causado heridos, aunque sí importantes daños materiales. Los bomberos continúan trabajando para evitar que las llamas se propaguen a la vegetación cercana, mientras la Policía Foral investiga las causas del incendio.

Sociedad Navarra Incendios

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