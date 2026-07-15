Un incendio en Monteagudo destruye una nave de una empresa de barricas de vino

La fiesta ha estallado oficialmente en Baiona hoy a las 17:00 de la tarde, junto a los gritos de miles de personas reunidas en la plaza del Ayuntamiento. El lanzamiento de las llaves ha corrido a cargo de la escritora Marie Darrieussecq, la presentadora de televisión Maya Lauqué y el chef Jean-Claude Tellechea, acompañados por la música de los cantantes Pantxoa y Peio.