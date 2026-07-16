Samina Erronkarin
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Nahigabea nagusi da Erronkarin herriko hiru bizilagun Ezka ibaian itota hil osteko egunean

Asteazken arratsaldean emakume bat eta horren bi seme adingabe hil ziren itota Ezka ibaian eta hiru dolu-egun deitu dituzte herrian.
RONCAL (NAVARRA), 15/07/2026.- Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles ahogados en la presa de la localidad navarra de Roncal, una zona de baño, en el río Esca. EFE/Iñaki Porto
Guardia zibilak Ezka ibaiaren presa inguruan, ezbeharra gertatu zen lekuan. Argazkia: EFE.
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EITB

Azken eguneratzea

Atsekabea nagusi da gaur Erronkarin eta inguruetan, asteazken arratsaldean Ezka ibaian gertatutako ezbehar lazgarriaren biharamunean. Izan ere, herriko hiru bizilagun, ama bat eta haren bi seme adingabe, itota hil ziren ibaiko bainu-eremu batean.  

Erronkariko Udalak bere atsekabea agertu zuen atzo zabaldutako ohar batean eta hiru dolu-egun deitu zituen; banderak haga erdian egongo dira beraz, eta ez da ekitaldi ofizialik egingo egunotan. Era berean, Udalak elkartasuna adierazi die hildakoen senitartekoei eta lagunei, eta horien eskura jarri ditu udal-baliabideak. 

Ildo beretik mintzatu da Maria Chivite Nafarroako lehendakaria ere, bere nahigabea erakutsi du X-n argitaratutako mezu batean eta doluminak eman dizkie "familiari eta lagunei, bai eta Erronkariko herritar guztiei ere". "Nafarroako Gobernuak eskura jartzen ditu egoera honetan beharrezko izan daitezkeen baliabide guztiak", adierazi du bart. 

Guardia Zibilak asteazkenean bertan jakitera eman zuenez, 16:40 inguruan izan zen ezbeharra, bainurako egokituta dagoen leku batean, presa baten alboan. 

Abisua jaso bezain laster gertakariaren tokira joateko mobilizatu zituzten Nasbaskozeko Suhiltzaileak, helikoptero medikalizatu bat, osasun lantalde bat, Bizi-Euskarri Aurreratuko bi anbulantzia eta Oinarrizko Bizi-Euskarriko beste bat, bai eta Foruzaingoko eta Guardia Zibileko agenteak ere. Baina larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin emakumearen eta bi haurren bizia salbatzeko.

Guardia Ziblak hartu du bere gain ikerketa, zer gertatu den argitzeko. 

Nafarroa Itotzeak Gizartea

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