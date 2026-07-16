Nahigabea nagusi da Erronkarin herriko hiru bizilagun Ezka ibaian itota hil osteko egunean
Atsekabea nagusi da gaur Erronkarin eta inguruetan, asteazken arratsaldean Ezka ibaian gertatutako ezbehar lazgarriaren biharamunean. Izan ere, herriko hiru bizilagun, ama bat eta haren bi seme adingabe, itota hil ziren ibaiko bainu-eremu batean.
Erronkariko Udalak bere atsekabea agertu zuen atzo zabaldutako ohar batean eta hiru dolu-egun deitu zituen; banderak haga erdian egongo dira beraz, eta ez da ekitaldi ofizialik egingo egunotan. Era berean, Udalak elkartasuna adierazi die hildakoen senitartekoei eta lagunei, eta horien eskura jarri ditu udal-baliabideak.
Ildo beretik mintzatu da Maria Chivite Nafarroako lehendakaria ere, bere nahigabea erakutsi du X-n argitaratutako mezu batean eta doluminak eman dizkie "familiari eta lagunei, bai eta Erronkariko herritar guztiei ere". "Nafarroako Gobernuak eskura jartzen ditu egoera honetan beharrezko izan daitezkeen baliabide guztiak", adierazi du bart.
Guardia Zibilak asteazkenean bertan jakitera eman zuenez, 16:40 inguruan izan zen ezbeharra, bainurako egokituta dagoen leku batean, presa baten alboan.
Abisua jaso bezain laster gertakariaren tokira joateko mobilizatu zituzten Nasbaskozeko Suhiltzaileak, helikoptero medikalizatu bat, osasun lantalde bat, Bizi-Euskarri Aurreratuko bi anbulantzia eta Oinarrizko Bizi-Euskarriko beste bat, bai eta Foruzaingoko eta Guardia Zibileko agenteak ere. Baina larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin emakumearen eta bi haurren bizia salbatzeko.
Guardia Ziblak hartu du bere gain ikerketa, zer gertatu den argitzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Eutanasia legezko izango da Ipar Euskal Herrian ere, Frantziako Parlamentuak heriotza lagundua izateko eskubidea onartu du eta
Orain arte, 2016an onartutako Claeys-Leonetti legeak gaixotasun terminala eta bizi-pronostiko laburra zuten pertsonentzako sedazio sakon eta jarraitua ahalbidetzen zuen. Aurrez ere Asanblea Nazionalak hiru aldiz onartu zuen lege-proiektua, baina atzera bota izan du hori gehiengo kontserbadorea duen Senatuak. Hainbat aldaketa eta erreforma eginda, oraingo bozketa behin betikoa izan da.
Sutea izan da Monteagudon, ardo-upelak egiten dituen enpresa batean
Asteazken arratsaldean piztutako suteak ez du zauriturik eragin; bai, ordea, kalte handiak, garrek nabe bat suntsitu baitute. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute sutea inguruko larreetara ez hedatzeko; bitartean, sutea zerk eragin duen argitzeko ikerketa abiatu du Foruzaingoak.
Emakume bat eta haren bi seme adingabe itota hil dira Ezka ibaian, Erronkarin
Gaur arratsaldean izan da ezbeharra, presa baten alboan bainurako egokituta dagoen leku batean. Guardia Zibilak ikerketa zabaldu du, gertatutakoa argitzeko.
Lehertu da festa Baionan: Leon Erregeak bost eguneko jaia piztu du!
Jaia ofizialki lehertu da Baionan, gaur arratsaldeko 17:00etan, herriko etxeko plazan bildutako milaka pertsonaen oihuekin batera. Gakoak Marie Darrieussecq idazleak, Maya Lauqué telebista-aurkezleak eta Jean-Claude Tellechea sukaldariak jaurti dituzte, Pantxoa eta Peio abeslarien musika lagun dutela.
Bilboko Udalak metro karratuko 10 euroko zerga ezarriko du hutsik dauden etxebizitzen gainean
Udalak 2027tik aurrera ezarriko du neurria, eta ordenantza bat izapidetuko du erabili gabe dauden 1.565 etxebizitza alokairu-merkatura bideratzeko.
Euskadiko ikerketak urte “bikaina” bizi izan du eta I+G+Bko 725 proiektu lagundu ditu, Osasun Sailaren arabera
Euskal osasun-sistemak 32 milioiko finantzaketa lehiakorra lortu zuen eta 725 ikerketa-proiektu bultzatu zituen. Profesionalen % 61 emakumeak dira.
"Elkarkidetza nagusitu da" aurtengo sanferminetan, "guztientzako festa berriro bihurtuta"
Amaitu berri diren 2026ko sanferminetako balantzean, Joseba Asiron Iruñeko alkateak azpimarratu du jaietan "giro ona, errespetua eta Udalak antolatutako ekitaldietan parte-hartze bikaina" izan direla nagusi.
Pertsona baten bila ari dira Bidasoa ibaian, Behobia parean
Herritar batek eman dio abisua Ertzaintzari, 07:30ak aldera pertsona bat uretara erortzen ikusi duela esanez. Abisua jaso ondotik, bilaketa lanak hasi dituzte Faisaien uhartearen inguruan.
Kongresuak Mendekotasunaren Lege berria onartu du, eta Estatuaren finantzaketa areagotu egingo da
Alderdi guztiek, Voxek izan ezik, lege berria onartu dute. Eskubideak, zerbitzuak eta prestazioak zabaltzea aurreikusten du arau berriak.