Eutanasia legezko izango da Ipar Euskal Herrian ere, Frantziako Parlamentuak heriotza lagundua izateko eskubidea onartu du eta
Orain arte, 2016an onartutako Claeys-Leonetti legeak gaixotasun terminala eta bizi-pronostiko laburra zuten pertsonentzako sedazio sakon eta jarraitua ahalbidetzen zuen. Aurrez ere Asanblea Nazionalak hiru aldiz onartu zuen lege-proiektua, baina atzera bota izan du hori gehiengo kontserbadorea duen Senatuak. Hainbat aldaketa eta erreforma eginda, oraingo bozketa behin betikoa izan da.
Eutanasia legezkoa izango da Ipar Euskal Herrian, Frantziako Parlamentuak asteazken honetan gaixotasun sendaezinak dituzten helduei heriotza lagundurako eskubidea bermatzen dien lege-proiektu bat behin betiko onartu da eta. Hala, Emmanuel Macron presidenteak 2024ko apirilean aurkeztutako eta herritarrak zatitu dituen neurriaren eztabaida azken geltokira iritsi da.
Testu berriak —Asanblea Nazionalean behin betiko bozketan aldeko 291 botorekin eta kontrako 241ekin onartua— aukera ematen die pazienteei beren bizitzarekin amaituko duen medikazioa hartzeko; fisikoki horretarako gaitasunik ez dutenean, mediku bat edo erizain bat arduratuko da horretaz.
Arauak jasotzen dituen irizpide zorrotzen artean honakoak daude, besteak beste: adinez nagusi izatea, Frantziako herritartasuna izatea edo herrialdean modu iraunkor eta legalean bizitzea; bizia arriskuan jartzen duen gaixotasun larri eta sendaezina izatea; fase terminalean edo aurreratuan egotea eta inolako tratamendurekin edo zainketa aringarriekin arindu ezin daitekeen sufrimendu fisikoa izatea.
Era berean, pazienteak bere bizitzari amaiera emateko nahia adierazi egin beharko du "erabat jakitun" eta "modu askean" eta "informatuan", eta, beraz, arauak kanpo uzten ditu koman dauden edo dementzia duten pertsonak.
Legeak, halaber, protokolo zehatz bat ezartzen du prozesu osorako. Protokolo horren arabera, eskatzaileari alternatibak aurkeztu behar zaizkio, hala nola zainketa aringarriak eta prozesua edozein unetan eten daitekeela gogorarazi behar zaio, bai eta eskaeraz arduratzen den medikuak beste profesional batzuekin kontsulta egin dezake 15 eguneko epean.
Legeriak, halaber, osasun-profesionalen kontzientzia-eragozpena jasotzen du, baina prozesua betetzeari uko egiten dion medikuak horretarako prest dagoen beste batengana jo beharko du pazientearen eskaera bideratzeko.
Orain arte, 2016an onartutako Claeys-Leonetti legeak gaixotasun terminala eta bizi-pronostiko laburra zuten pertsonentzako sedazio sakon eta jarraitua ahalbidetzen zuen. Aurrez ere Asanblea Nazionalak hiru aldiz onartu zuen lege-proiektua, baina atzera bota izan du hori gehiengo kontserbadorea duen Senatuak. Hainbat aldaketa eta erreforma eginda, oraingo bozketa behin betikoa izan da.
Horrela, suizidio lagundua edo eutanasia baldintza jakin batzuetan baimentzen duten herrialdeen zerrendara batu da Frantzia; horretan, Espainia, Belgika, Herbehereak eta Suitza, zein Kanada eta Uruguai daude, esaterako. Macronek bultzatu zuen erreforma, "hiltzeko laguntza" ezartzea ontzat jo zuen herritarren konbentzio bat abian jarriz.
Hala eta guztiz ere, Konstituzio Kontseiluan aztertuko dute, Macronek izendatutako Sebastien Lecornu lehen ministroak hala eskatuta, zalantzak baititu testuaren puntu batzuekin. Han erabakiko da ea arauan jasotako klausula batzuk (hala nola pazienteari lagundutako heriotzarako oniritzia ematen zaionetik bi eguneko gutxieneko hausnarketa-aldiaren gainekoa) bateragarriak diren "norbanakoaren askatasunaren eta duintasunaren printzipioekin".
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