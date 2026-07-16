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Realizan el primer trasplante renal mediante en el Hospital de Cruces

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osakidetza robota transplantea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kirurgia robotikoa erabiliz lehen giltzurrun transplantea egin dute Gurutzetako Ospitalean
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EITB

Última actualización

La cirugía robótica se utiliza desde hace tiempo para realizar diversas operaciones, pero nunca para trasplantar un riñón. La donante y el paciente son una madre y su hijo de Vitoria. Si todo va bien, en agosto realizarán un segundo trasplante de riñón en Cruces con la ayuda del robot.

Osakidetza Sociedad

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