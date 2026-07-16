Balenciaga Shipyard inicia una nueva etapa con la puesta de quilla de su primer buque tras superar la quiebra

Balenciaga Shipyard celebrará este jueves la puesta de quilla del primer buque construido desde la reanudación de su actividad. El acto simboliza el renacimiento del histórico astillero de Zumaia tras superar el concurso de acreedores y con su integración en Safeen Drydocks, empresa del grupo emiratí AD Ports.

La puesta de quilla, considerada uno de los hitos más relevantes de la construcción naval, marca oficialmente el inicio del ensamblaje del casco de un barco y supone el arranque formal de su construcción. En este caso, el acto representa además el inicio de una nueva etapa industrial para uno de los astilleros con mayor tradición del sector naval vasco.

El acto inaugural

La ceremonia contará con la participación del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi; el consejero delegado de Safeen Drydocks, Nelson MacKie, y el director de Balenciaga Shipyard, Santiago Bardal, junto a representantes institucionales, empresas proveedoras y trabajadores del astillero.

Asimismo, está previsto un recorrido por las instalaciones para conocer el avance de los primeros proyectos en marcha.

Venta por 11,2 millones

El astillero logró evitar la quiebra a finales del pasado año con su venta, por 11,2 millones de euros, al consorcio árabe liderado por Abu Dhabi Ports, una operación que puso fin a meses de incertidumbre para la plantilla y la comarca.

La actividad se reanudó el pasado 12 de enero y, desde entonces, la nueva dirección ha centrado sus esfuerzos en reorganizar la producción y ejecutar los pedidos ya contratados.

La nueva etapa comenzó con al menos dos buques en cartera, lo que permitió reactivar de inmediato la actividad y reforzar las perspectivas de recuperación de la capacidad industrial del astillero bajo el respaldo de AD Ports Group.