Euskadi recibirá 407 millones del Estado para dependencia en 2027, más del doble que hace tres años
El nuevo acuerdo garantiza que el Estado financiará el 50 % del gasto del sistema de dependencia, y "blinda" esta aportación frente a futuros cambios legislativos.
Euskadi recibirá 407,2 millones de euros en 2027 para financiar el sistema de atención a la dependencia, una cantidad que supone más del doble de los 153,3 millones transferidos en 2024. Por tanto, el Estado asumirá el 50 % del gasto realizado por las instituciones vascas en esta materia.
El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d'Anjou, ha destacado que el pacto culmina un proceso de negociación iniciado el pasado año, y ha subrayado que queda "blindado" dentro del Concierto Económico. De este modo, la financiación no dependerá de futuras modificaciones legislativas estatales y ofrecerá mayor seguridad a las instituciones vascas.
Así pues, la aportación estatal ascenderá este mismo año hasta los 280,4 millones de euros, antes de alcanzar los 407,2 millones previstos para 2027.
Más financiación
El nuevo marco supone un incremento cercano a los 250 millones de euros anuales respecto a los niveles de financiación de hace apenas unos años. Además, establece una financiación provisional para 2026 y 2027 con el objetivo de facilitar la transición hacia el nuevo modelo.
Acuerdo "blindado"
El Gobierno Vasco ha destacado que el acuerdo refuerza la singularidad del Concierto Económico, al incorporar este sistema de financiación a un mecanismo bilateral que no podrá verse alterado por eventuales cambios normativos.
Con más recursos, las instituciones vascas prevén ampliar y consolidar la atención a las personas en situación de dependencia en los próximos años.
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