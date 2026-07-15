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Euskadik 407 milioi euro jasoko ditu Estatutik mendekotasun sistema finantzatzeko 2027an, duela hiru urte baino bi aldiz gehiago

Akordio berriak bermatzen du Estatuak gastuaren % 50 finantzatuko duela, eta ekarpen hori "babestuta" geratuko da etorkizuneko lege aldaketen aurrean.

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18:00 - 20:00

Noel d'Anjou, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburua. Bideotik ateratako irudia.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadik 407,2 milioi euro jasoko ditu 2027an mendekotasunari arreta emateko sistema finantzatzeko; hain zuzen, 2024an jasotako 153,3 milioien bikoitza baino gehiago. Horrenbestez, Estatuak bere gain hartuko du euskal erakundeen gastuaren % 50.

Noel d'Anjouk, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak, nabarmendu du akordioak iaz hasitako negoziazio prozesuari ematen diola amaiera, eta, horrekin batera, azpimarratu du Kontzertu Ekonomikoaren baitan "babestuta" geratu dela. Hori horrela, finantzaketa ez da etorkizunean Estatuko lege aldaketen mende egongo, eta segurtasun handiagoa emango die euskal erakundeei.

Hala, Estatuko ekarpena 280,4 milioi eurora igoko da aurten, eta 407,2 milioira iritsiko da 2027an.

Finantzaketa handiagoa

Aldaketak urtean ia 250 milioi euroko igoera ekarriko du, duela urte gutxiko datuekin alderatuta. Horrez gain, 2026rako eta 2027rako behin-behineko finantzaketa ezartzen du, eredu berrirako trantsizioa modu ordenatuan izan dadin.

"Babestutako" akordioa

Euskal Jaurlaritzak azaldu duenez, akordioak Kontzertu Ekonomikoaren berezitasuna indartu du; izan ere, finantzaketa sistemari aldebiko mekanismo bati txertatu zaio. Izan ere, ezin izango da aldatu nahiz eta etorkizunean lege aldaketa izan.

Baliabide gehiagorekin, euskal erakundeek aurreikusten dute mendekotasun egoeran dauden pertsonei eskainitako arreta zabaldu eta sendotzea datozen urteetan.

Espainiako gobernua Ekonomia Eusko Jaurlaritza

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noel d'anjou
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAEk urtean 250 milioi euro gehiago jasoko ditu Espainiako Gobernutik, mendekotasun arreta finantzatzeko

Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak aho batez onartu du EAEko Autonomiaren Aldeko eta Mendekotasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren finantzaketa osagarriari buruzko akordioa. Horren arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erakunde publikoek mendetasun sistemara bideratutako gastuen % 50 Estatuak ordainduko du datorren urteko urtarrilaren 1etik aurrera.

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