Euskadik 407 milioi euro jasoko ditu Estatutik mendekotasun sistema finantzatzeko 2027an, duela hiru urte baino bi aldiz gehiago
Akordio berriak bermatzen du Estatuak gastuaren % 50 finantzatuko duela, eta ekarpen hori "babestuta" geratuko da etorkizuneko lege aldaketen aurrean.
Euskadik 407,2 milioi euro jasoko ditu 2027an mendekotasunari arreta emateko sistema finantzatzeko; hain zuzen, 2024an jasotako 153,3 milioien bikoitza baino gehiago. Horrenbestez, Estatuak bere gain hartuko du euskal erakundeen gastuaren % 50.
Noel d'Anjouk, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak, nabarmendu du akordioak iaz hasitako negoziazio prozesuari ematen diola amaiera, eta, horrekin batera, azpimarratu du Kontzertu Ekonomikoaren baitan "babestuta" geratu dela. Hori horrela, finantzaketa ez da etorkizunean Estatuko lege aldaketen mende egongo, eta segurtasun handiagoa emango die euskal erakundeei.
Hala, Estatuko ekarpena 280,4 milioi eurora igoko da aurten, eta 407,2 milioira iritsiko da 2027an.
Finantzaketa handiagoa
Aldaketak urtean ia 250 milioi euroko igoera ekarriko du, duela urte gutxiko datuekin alderatuta. Horrez gain, 2026rako eta 2027rako behin-behineko finantzaketa ezartzen du, eredu berrirako trantsizioa modu ordenatuan izan dadin.
"Babestutako" akordioa
Euskal Jaurlaritzak azaldu duenez, akordioak Kontzertu Ekonomikoaren berezitasuna indartu du; izan ere, finantzaketa sistemari aldebiko mekanismo bati txertatu zaio. Izan ere, ezin izango da aldatu nahiz eta etorkizunean lege aldaketa izan.
Baliabide gehiagorekin, euskal erakundeek aurreikusten dute mendekotasun egoeran dauden pertsonei eskainitako arreta zabaldu eta sendotzea datozen urteetan.
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