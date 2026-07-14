Hamar enpresek Tubos Reunidosi buruzko informazioa eskatu dute, konkurtso-administratzaileak jakinarazi duenez
Tubos Reunidos enpresaren konkurtso-administrazioak jakinarazi du hamar bat interesdun aurkeztu direla enpresa erosteko edo haren inguruan eskaintzaren bat egiteko. Hala helarazi dio administrazioak Trapagarango lantegiko enpresa-batzordeari, baina ez du zehaztu interesa enpresaren jarduerari buruzkoa den ala ekoizpen-unitate osoari dagokion.
Kontsultatutako iturri sindikalen arabera, konkurtso-administratzaileak adierazi die Trapagarango lantegiak "ekoizpena azarora arte nahiko bermatuta" duela.
Irailera arte
Hamar bat eskaintza-egileen nortasunari dagokionez, prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta, iturriek azaldu dute ez dela inolako daturik eman. Gainera, uste dute irailera arte ez dietela ezagutzera emango.
Edonola ere, azaldu dutenez, interesdun horien presentziak ez ditu harritu, ugariak baitziren sortutako zurrumurruak eta mugimenduak. Hala ere, nabarmendu dute bitartean langileek ziurgabetasun egoeran jarraituko dutela.
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