Trapagarango lantegia
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Hamar enpresek Tubos Reunidosi buruzko informazioa eskatu dute, konkurtso-administratzaileak jakinarazi duenez

Konkurtso-administratzaileak jakinarazi die Trapagarango lantegiak "azarora arte ekoizpena nahiko ziurtatuta" duela.
BILBAO, 14/04/2026.- Numerosos trabajadores de Tubos Reunidos se han manifestado este martes en Bilbao contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 285 trabajadores de sus plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña
Tubos Reunidoseko langileen protesta. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

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Tubos Reunidos enpresaren konkurtso-administrazioak jakinarazi du hamar bat interesdun aurkeztu direla enpresa erosteko edo haren inguruan eskaintzaren bat egiteko. Hala helarazi dio administrazioak Trapagarango lantegiko enpresa-batzordeari, baina ez du zehaztu interesa enpresaren jarduerari buruzkoa den ala ekoizpen-unitate osoari dagokion.

Kontsultatutako iturri sindikalen arabera, konkurtso-administratzaileak adierazi die Trapagarango lantegiak "ekoizpena azarora arte nahiko bermatuta" duela.

Irailera arte

Hamar bat eskaintza-egileen nortasunari dagokionez, prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta, iturriek azaldu dute ez dela inolako daturik eman. Gainera, uste dute irailera arte ez dietela ezagutzera emango.

Edonola ere, azaldu dutenez, interesdun horien presentziak ez ditu harritu, ugariak baitziren sortutako zurrumurruak eta mugimenduak. Hala ere, nabarmendu dute bitartean langileek ziurgabetasun egoeran jarraituko dutela.

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