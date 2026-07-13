Ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuak sortzeko industria-sektorea izango du Euskadik
Proiektuak 71 lanpostu sortuko ditu zuzenean, eta 120 inguru zeharka. Dena ondo bidean, hiru urteren buruan oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoan diseinatu eta fabrikatutako ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat merkaturatuko da nazioartean.
Eusko Jaurlaritzak ontzi nautiko % 100 elektrikoak eta deskarbonizatuak ekoitziko ditu hurrengo hiru urteetan, Euskadi itsas mugikortasun jasangarrian Europako eredu bihurtzeko. 36 milioi euroko inbertsioarekin, itsas elektrifikazioko teknologia aurreratuetan oinarrituta, gaitasun teknologiko eta produktibo berriak sartuko ditu ontzigintzaren eta nautikaren sektorean. 71 lanpostu zuzen eta zeharkako 120 sortuko ditu; guztira, 191 enplegu berri.
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak “Zero Emissions Marine Boat” proiektu eraldatzailea aurkeztu du astelehen honetan Abrako Itsas Klubean (Getxo), Euskadi 2030 Industria Planaren esparruan sortutako seigarren proiektua.
Proiektua Bizkaiko Lasai enpresak gidatuko du, zero emisioko aisialdiko itsasontzien diseinuan eta fabrikazioan erreferentea denak, eta EAEko 6 enpresa txiki eta ertainez osatutako balio-kate industrial berri bat bultzatuko du, Euskal Herriko Itsas Foroa klusterraren laguntzarekin. Gainera, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile nagusiak inplikatuko ditu, Tecnalia eta CIC energiGUNE buru direla.
Garikoitz Telleria Lasairen CEOaren hitzetan, "merkatu-segmentu berri bat sortzen ari gara, zero emisioko aisialdirako ontziena. Erreferenterik gabeko erronka bati aurre egiten ari gatzaizkio, eta horrek ontzi eraginkor eta jasangarriak ekarriko ditu. Gainera, ekoizpenak itsas mugikortasuneko beste beharrizan batzuetara hedatzeko aukera emango du, hala nola salgaien garraiora, arrantzara, portu-zerbitzuetara eta bidaiarien garraiora, eta horrek eragin biderkatzailea izango du".
Proiektua 2026tik 2028ra bitartean garatuko da. Aldi horretan, ontzien diseinu teknologikoa egingo da, eta energia-sistemen eta sistema digitalen garapena burutuko da, prototipoak fabrikatuko dira eta itsasoko probak egingo dira. Prozesua amaitzeko, EAEn oso-osorik diseinatu eta fabrikatutako ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat merkaturatuko da nazioartean.
Zure interesekoa izan daiteke
Tubos Reunidoseko lan-egutegiak legezko prozedura jarraitu gabe aldatzen saiatzea salatu du ESK sindikatuak
Horren arabera, altzairutegian aritzen diren beharginek arratsaldez edota gauez bakarrik lan egin beharko lukete. ESK sindikatuak uste du neurri horrek eragin negatiboa izango lukeela kaltetutako langileen atsedenean zein osasunean.
Jaurlaritzak uko egin dio Osasun Kohesiorako Funtsari 51 milioi ordaintzeari, "neurriz kanpoko" kopurua dela iritzita
Alberto Martinez Osasun sailburuak egungo konpentsazio-sistema berrikustea eskatu du. "Arau argiak, babes nahikoa eta irizpide homogeneoak lurralde guztientzat", esan du.
Volkswagenek bere modelo sorta erdira murriztuko du "segmentu errentagarrienetan" kontzentratzeko
Konpainiak neurri sorta bat iragarri du, bere eskaintzaren konplexutasuna % 75 murriztea eta ibilgailuen urteko ekoizpena hamar milioitik bederatzira jaistea aurreikusten duena.
25 urteko langile bat larri zauritu da Azkoienen, eskailera batetik erorita
Baratze batean ari zen lanean, eta erorikoaren ondorioz, buruan kolpe larria hartu du. Helikoptero medikalizatuan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera.
ENBAk neurriak eskatu ditu Eusko Label haragiaren "sektorearen egoera kezkagarriaren aurrean"
Azken bost urteotan, Eusko Label behi-azienden ustiategien kopurua % 25 jaitsi da. Haragi ekoizleek ohartarazi dute kostuen igoerak eta errentagarritasunaren jaitsierak arriskuan jartzen dutela sektorearen etorkizuna. Izan ere, ekoizpenean gehitutako kostuen ondorioz, abeltzain askok Euskaditik kanpo saldu behar dute haragia.
Etxebizitza babestuen % 30 errenta ertainentzat gordeko du Eusko Jaurlaritzak
Urtean 20.000 eta 46 000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateek etxebizitza babesturako sarbidea izango dute.
Bajen inguruko polemikari datuak erantsi dizkio PPk: "Astelehenetan, 1.700.000 pertsona ez dira lanera joaten"
Juan Bravo PPko Ogasun, Etxebizitza eta Azpiegitura idazkariordeak azaldu duenez, bajan egonda soldata gutxiago kobratzearen aukera Feijook mahai gainean jarri zuenean, "iruzur kasuei" buruz ari zen.
Aranburuk (LAB) "indarrak batzea" eta "neurri sakonagoak" eskatu ditu, ELAk euskararen inguruan egindako proposamenaren aurrean
Garbiñe Aranburu LAB sindikatuko koordinatzaile nagusiak txalotu egin du ELAren proposamena, eta adierazi du hobetzera datozen ekimen guztiak "ongietorriak" izango direla. Hala ere, ohartarazi du egungo negoziazio kolektiboak "euskara gehiago" behar duela eta, oldarraldi judizial eta politikoaren aurrean, "neurri sakonagoak" behar direla.
Lan Harremanen Kontseiluak nabarmendu du negoziazioak euskaraz izateak "ez duela zertan eragozpen izan"
Emilia Malaga Pérez Lan Harremanen Kontseiluko (LHK) presidenteak nabarmendu duenez, "ez dugu inolako aukerarik jakiteko batzordeetan parte hartzen duten pertsonen hizkuntza gaitasuna zein den".