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Ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuak sortzeko industria-sektorea izango du Euskadik

Proiektuak 71 lanpostu sortuko ditu zuzenean, eta 120 inguru zeharka. Dena ondo bidean, hiru urteren buruan oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoan diseinatu eta fabrikatutako ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat merkaturatuko da nazioartean. 

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuneko sailburua LASAI ontzi elektrikoan

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua, Lasai enpresak ekoitzitako ontzi elektrikoan. Irudia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak ontzi nautiko % 100 elektrikoak eta deskarbonizatuak ekoitziko ditu hurrengo hiru urteetan, Euskadi itsas mugikortasun jasangarrian Europako eredu bihurtzeko. 36 milioi euroko inbertsioarekin, itsas elektrifikazioko teknologia aurreratuetan oinarrituta, gaitasun teknologiko eta produktibo berriak sartuko ditu ontzigintzaren eta nautikaren sektorean. 71 lanpostu zuzen eta zeharkako 120 sortuko ditu; guztira, 191 enplegu berri.

Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak  “Zero Emissions Marine Boat” proiektu eraldatzailea aurkeztu du astelehen honetan Abrako Itsas Klubean (Getxo), Euskadi 2030 Industria Planaren esparruan sortutako seigarren proiektua.  

Proiektua Bizkaiko Lasai enpresak gidatuko du, zero emisioko aisialdiko itsasontzien diseinuan eta fabrikazioan erreferentea denak, eta EAEko 6 enpresa txiki eta ertainez osatutako balio-kate industrial berri bat bultzatuko du, Euskal Herriko Itsas Foroa klusterraren laguntzarekin. Gainera, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile nagusiak inplikatuko ditu, Tecnalia eta CIC energiGUNE buru direla.

Garikoitz Telleria Lasairen CEOaren hitzetan, "merkatu-segmentu berri bat sortzen ari gara, zero emisioko aisialdirako ontziena. Erreferenterik gabeko erronka bati aurre egiten ari gatzaizkio, eta horrek ontzi eraginkor eta jasangarriak ekarriko ditu. Gainera, ekoizpenak itsas mugikortasuneko beste beharrizan batzuetara hedatzeko aukera emango du, hala nola salgaien garraiora, arrantzara, portu-zerbitzuetara eta bidaiarien garraiora, eta horrek eragin biderkatzailea izango du".

Proiektua 2026tik 2028ra bitartean garatuko da. Aldi horretan, ontzien diseinu teknologikoa egingo da, eta energia-sistemen eta sistema digitalen garapena burutuko da, prototipoak fabrikatuko dira eta itsasoko probak egingo dira. Prozesua amaitzeko, EAEn oso-osorik diseinatu eta fabrikatutako ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat merkaturatuko da nazioartean. 

Energia berriztagarriak Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

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