Bajen inguruko polemikari datuak erantsi dizkio PPk: "Astelehenetan, 1.700.000 pertsona ez dira lanera joaten"
Juan Bravo PPko Ogasun, Etxebizitza eta Azpiegitura idazkariordeak azaldu duenez, bajan egonda soldata gutxiago kobratzearen aukera Feijook mahai gainean jarri zuenean, "iruzur kasuei" buruz ari zen.
Bajak eta lan-absentismoa minbizitzat jo zituen atzo Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak, eta bajan egonda soldata txikiagoa kobratzearen aukeraz hitz egin zuen. Biharamunean, Alderdi Popularrak ez ditu hitzok berretsi, eta gaiari buruz galdetuta, datuekin erantzun du.
Hainbat hedabidetan emandako elkarrizketetan, Juan Bravo PPko Ogasun, Etxebizitza eta Azpiegitura idazkariordeak gaiaren inguruko azalpenak eskatu dizkiotenean, honakoa erantzun du: "Langileen % 10ek hartzen dituzte bajen % 50. Lau langiletatik hiruk ez zuen egun bakar bat ere huts egin lanera 2024an. Argi dago desorekak daudela", azaldu du.
Bravoren arabera, bajan egonda soldata gutxiago kobratzearen aukera Feijook mahai gainean jarri zuenean, "iruzur kasuei" buruz ari zen, ez gaixotasun bajei buruz.
Haren hitzetan, bajen gorakada eta lan-absentismoa lotuta daude. "Astelehenetan, 1.700.000 pertsona ez dira lanera joaten, ostiraletan halako bi (...) 2018an, lan-absentismoaren kostua 14.000 milioi eurokoa zen; 2025ean, ia bikoitza, 33.000 milioikoa", adierazi du.
Halaber, gogoratu du 2024ean Espainiako Gobernuak lan-absentismoari buruzko eztabaida zabaltzea proposatu zuela, eta Pedro Sanchez presidenteak "absentismoa zuzentzeko neurriak" hartzeko konpromisoa hartu zuela. "Ez du egin", zehaztu du PPko ordezkariak.
Feijooren lan-absentismoari buruzko adierazpenek kritika oldea eragin dute. Espainiako Gobernuak, PSOEk eta sindikatu nagusiek gogor erantzun diote, lan-eskubideak zalantzan jarri nahi duela azpimarratuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Aranburuk (LAB) "indarrak batzea" eta "neurri sakonagoak" eskatu ditu, ELAk euskararen inguruan egindako proposamenaren aurrean
Garbiñe Aranburu LAB sindikatuko koordinatzaile nagusiak txalotu egin du ELAren proposamena, eta adierazi du hobetzera datozen ekimen guztiak "ongietorriak" izango direla. Hala ere, ohartarazi du egungo negoziazio kolektiboak "euskara gehiago" behar duela eta, oldarraldi judizial eta politikoaren aurrean, "neurri sakonagoak" behar direla.
Lan Harremanen Kontseiluak nabarmendu du negoziazioak euskaraz izateak "ez duela zertan eragozpen izan"
Emilia Malaga Pérez Lan Harremanen Kontseiluko (LHK) presidenteak nabarmendu duenez, "ez dugu inolako aukerarik jakiteko batzordeetan parte hartzen duten pertsonen hizkuntza gaitasuna zein den".
Tabernak eta ile-apaindegiak dira Euskadiko zerbitzu ugarienak
EAEko Ekipamendu eta Zerbitzuen Inbentarioaren arabera, "Osasuna" taldea izan da azken urtean gehien hazi dena, 324 establezimendu gehiagorekin.
Espainiako Gobernuak 236.032 milioi euroko gastu muga izango du 2027an, inoizko handiena
Halaber, defizit muga, zorraren muga eta gastu araua ere onartu ditu. Horiek dira, hain zuzen ere, gastu mugarekin batera 2027ko aurrekontu proiektua osatzeko oinarriak.
ELAk eta LABek greba eguna deitu dute uztailaren 15erako Hego Euskal Herriko supermerkatuetan, estatalizazioaren aurka
Euskadiko eta Nafarroako elikadura-sektoreko greba bat etorriko da negoziazio mahaiaren bilerarekin. ELAren eta LABen ustez, "une erabakigarria" da, eta mobilizazioaren helburua "negoziazio kolektibo propioa eta lan-baldintzak hemen erabakitzeko eskubidea" defendatzea dela adierazi dute.
Hainbat etxebizitza jabetzan dituzten errentatzaileek maizterrek baino ia lau aldiz errenta handiagoa dute
Kontsumo Ministerioaren arabera, gazteen ondare-desberdintasuna etxebizitza bat erosteko zailtasunaren ondorioa da batez ere, belaunaldi-faktore bat baino gehiago.
Zer da absentismoa? Patronalaren eta sindikatuen arteko talkaren arrazoiak
Confebaskek dio Europako absentismo tasarik handienetako bat dagoela; sindikatuek, berriz, patronalak egiten duen definizioa bera zalantzan jartzen dute. “Kopurua oso apala da”, diote.
Euskadi dago lan-absentismoaren tontorrean, % 9,4ko zifrarekin
Nafarroak, berriz, % 7,4ko absentismoa du eta azken bost urteetako daturik altuenera iritsi da. Bi erkidegoek gainditzen dute Espainiar Estatuko batez bestekoa.
Maderas de Llodioko langileak lanera itzuli dira 284 eguneko grebaren ostean
Enpresa batzordea eta Garnica akordio batera iritsi ziren joan den astean, lanera itzuli nahi izan duten kaleratuek itzultzeko aukera izan zezaten.