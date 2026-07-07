Espainiako Gobernuak 236.032 milioi euroko gastu muga izango du 2027an, inoizko handiena
Halaber, defizit muga, zorraren muga eta gastu araua ere onartu ditu. Horiek dira, hain zuzen ere, gastu mugarekin batera 2027ko aurrekontu proiektua osatzeko oinarriak.
Espainiako Gobernuak 226.032 milioi euroko gastu muga onartu du 2027rako. Inoizko gastu mugarik handiena izango da, aurtengoa baino % 6,6 gehiago.
Halaber, 2027-2029 aldirako defizit muga, zorraren muga eta gastu araua ere onartu ditu gaurko Ministroen Kontseiluak. Horiek dira, hain zuzen ere, gastu mugarekin batera 2027ko aurrekontu proiektua osatzeko oinarriak.
"2027rako Aurrekontuak onartzeko nahitaezko pausoa" eman du du Espainiako Gobernuak, Arcadi España Ogasun ministroak Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan adierazi duenez.
Bestetik, egonkortasun-bideak aurreikusi duenez, zor publikoa aurten BPGaren %99,1ekoa izatetik, 2027an BPGaren % 97,6koa izatera pasako da.
Edonola ere, egonkortasun-bide horrek Gorteen onespena behar du —gastu muga ez da bozkatzen—, eta ez da erraza izango, Juntsen ezezkoa tarteko, baina ministroak “hausnarketa” eskatu du, eta talde parlamentarioek galde diezaiotela euren buruari ea zergatik egin uko gastu muga handiagoari.
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